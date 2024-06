video suggerito

Esplosione nella notte in una fabbrica a Bolzano: sei operai feriti, quattro in gravi condizioni Sei operai feriti, di cui quattro in gravi condizioni, è il bilancio di un’esplosione avvenuta poco dopo mezzanotte nello stabilimento Aluminium, nella zona industriale di Bolzano. Un operaio è stato ricoverato in pericolo di vita nel reparto di Rianimazione all’ospedale del capoluogo altoatesino. Gli altri tre ustionati gravi sono stati trasferiti in diversi ospedali con centri specializzati nelle ustioni in Baviera, Verona e Padova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Sei feriti, di cui quattro in gravi condizioni, è il bilancio di un'esplosione avvenuta poco dopo mezzanotte nello stabilimento Aluminium in via Toni Ebner, nella zona industriale di Bolzano.

Come ha riportato Rai Alto Adige, un operaio è stato ricoverato in pericolo di vita nel reparto di Rianimazione all'ospedale del capoluogo altoatesino. Altri tre ustionati sono stati trasferiti in diversi ospedali con centri specializzati in Baviera, Verona e Padova.

Gli altri uomini invece hanno riportato lesioni non gravi. Per il momento non si hanno notizie sull'identità dei sei, così come non sono ancora state chiarite le cause dell'esplosione. Le indagini sono in corso.

Subito dopo l'esplosione è scoppiato un incendio e i dipendenti sono rimasti coinvolti nelle fiamme. Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia. Nelle prossime ore è in programma un incontro tra magistrati, tecnici e pompieri.

"Si tratta di un incidente gravissimo. Stiamo lavorando in stretto contatto con la Prefettura, gli organi inquirenti e la Protezione civile e la Sanità per capire meglio quali sono le cause di questo incidente. Daremo ovviamente tutte le informazioni appena ci sarà maggiore chiarezza su quanto avvenuto", ha detto all'ANSA il governatore altoatesino Arno Kompatscher.

Nella fabbrica si produce alluminio dal 1936. Aluminium ha iniziato la produzione di estrusi in leghe dure nel 1976, divenendo leader nel mercato europeo.

Articolo in aggiornamento…