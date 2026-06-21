Fuga di gas a Rosora, palazzina crolla dopo un’esplosione: estratto vivo un 54enne ora in gravi condizioni

Un uomo di 54 anni è stato recuperato dalle macerie di una palazzina crollata a Rosora, in provincia di Ancona. Il 54enne è ricoverato in condizioni gravi in ospedale. Secondo quanto emerso finora, l’uomo era l’unico nella palazzina al momento dell’esplosione avvenuta per una fuga di gas.

Una palazzina è crollata a Rosora, in provincia di Ancona, dopo una violenta esplosione forse causata da una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore tra le macerie per estrarre vivo un uomo di 54 anni che al momento dell'incidente si trovava solo in casa. Il ferito è in gravi condizioni ma vivo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Ancona. Non vi era nessun altro all'interno della struttura.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Jesi e Ancona, i sanitari del 118 e i carabinieri. Non si conoscono al momento le cause del crollo, ma la dinamica dell'incidente richiama alla mente la tragedia che ha colpito le Marche poche settimane fa, quando il 6 giugno una palazzina di due piani è collassata a Porto Dant'Elpido, in provincia di Fermo, a causa di un'esplosione dovuta proprio a una fuga di gas. Il bilancio è stato drammatico con tre persone che hanno perso la vita, tra cui un uomo di 47 anni, un'anziana e il figlio di 60 anni, estratto vivo ma deceduto poco dopo in ospedale. Altre due persone in quell'occasione sono rimaste ferite.

In questo caso, invece, all'interno della struttura crollata vi era soltanto una persona rimasta comunque ferita in modo grave. Nonostante i soccorsi tempestivi per il recupero e per stabilizzare le condizioni di salute del 54enne, il bilancio resta comunque disastroso: preoccupa infatti il bollettino medico del superstite e l'intera struttura è caduta al suolo. Gli accertamenti chiariranno cosa sia accaduto poco prima del crollo e cosa abbia effettivamente causato l'esplosione, avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l'area ed estrarre il 54enne rimasto coinvolto nel crollo. L'uomo è poi stato trasportato in ospedale per le cure del caso.