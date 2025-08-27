Esplosione in un impianto a Dimaro Folgarida: feriti due operai, uno ricoverato con gravi ustioni

Una forte esplosione si è verificata oggi, mercoledì 27 agosto, poco dopo le 8.30 in un impianto lavorativo a Dimaro Folgarida, località turistica in Trentino-Alto Adige. Due operai sono rimasti feriti nello scoppio, avvenuto nella frazione di Monclassico e probabilmente provocato da una tanica di benzina. Uno ha riportato ustioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Immagini dei Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo dell’esplosione.

Secondo quanto è stato ricostruito, l'esplosione, avvenuta nella frazione di Monclassico, sarebbe stata provocata da una tanica di benzina. I due operai coinvolti si trovavano sul posto per effettuare la potatura di una siepe nel parco del biolago.

A un tratto, il generatore elettrico del tagliasiepe, posizionato sul cassone del furgone in dotazione, avrebbe preso fuoco. I due lavoratori sarebbero intervenuti tentando di spegnere le fiamme.

Ma la tanica, posizionata nella parte posteriore del mezzo, è esplosa provocando un boato e una fiammata che ha investito in pieno i due uomini.

I due operai comunali sarebbero un 40enne di Cles e un 54enne di Pellizzano, stando a quanto riporta Rainews. Sul luogo dell'esplosione sono rapidamente intervenuti i sanitari locali. A quanto si apprende, il secondo ha riportato gravi ustioni ed è stato portato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Il secondo è stato trasferito in ambulanza al nosocomio di Cles con ferite più lievi. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita, entrambi sono sempre rimasti coscienti durante le operazioni di soccorso.

Sul posto sono sopraggiunti anche i Vigili del Fuoco, che si sono occupati dello spegnimento delle fiamme e della messa in sicurezza dell'area. Insieme a loro i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Cles, sull'episodio indagano anche i tecnici dell'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Marco Panciera, sindaco di Dimaro Folgarida, citato da Repubblica, ha espresso vicinanza alle famiglie dei feriti e ha assicurato piena collaborazione con le autorità competenti.

“È un momento difficile per la nostra comunità. Attendiamo gli esiti delle indagini e confidiamo nella pronta guarigione dei lavoratori coinvolti”, ha detto il primo cittadino.