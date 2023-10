Esplosione e crollo di una palazzina a Ferrara: almeno un morto e un disperso, si scava Ad Argenta (Ferrara) è crollata una palazzina, probabilmente per una fuga di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore alla ricerca di dispersi.

A cura di Susanna Picone

Una casa è crollata in seguito a una esplosione ad Argenta, nella provincia di Ferrara. Il bilancio è drammatico. C’è almeno un morto – il cadavere di un uomo è stato recuperato già dai vigili del fuoco intervenuti sul posto – e una seconda persona risulterebbe dispersa.

Il crollo della palazzina è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 21 ottobre. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo privo di vita di un uomo e va avanti da ore il lavoro delle unità Usar (Urban search and rescue) per cercare la seconda persona segnalata come possibile dispersa.

“Ferrara, esplosione e crollo abitazione ad Argenta: recuperato dai vigili del fuoco il corpo privo di vita di un uomo. Continuano le operazioni di ricerca dell'ultimo possibile disperso”, recita un tweet dei vigili del fuoco postato domenica mattina.

L’edificio coinvolto nell’esplosione è una palazzina di due piani situata ad Argenta. A causare l’esplosione e il successivo crollo della casa sarebbe stata una fuga di gas nell’abitazione.

La persona trovata morta dai vigili del fuoco è un anziano: il suo corpo è stato recuperato intorno alle 8 di questa mattina dalle macerie della palazzina crollata. La persona dispersa è una donna.

Sul posto interverrà una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza con un macchinario speciale dotato di una pinza per macinare e demolire il tetto, pericolante e ormai rischioso per le operazioni di ricerca. Dopo l'esplosione si era sviluppato anche un incendio che ha reso i primi interventi più complessi.

Sul posto stanno operando 43 vigili del fuoco da Ferrara, Portomaggiore e Molinella, le squadre abilitate per ricerca persone da Bologna, Treviso, Rovigo e Venezia. Le unità cinofile di Bologna e Parma e le squadre di movimento terra da Forlì e Piacenza.