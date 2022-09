Esplode fabbrica di fuochi d’artificio: morto il titolare Esplosione nelle prime ore del mattino presso uno stabilimento di Belpasso. A perdere la vita Antonino Vaccalluzzo, 62anni, uno dei proprietari della storica azienda catanese.

A cura di Biagio Chiariello

Una improvvisa esplosione questa mattina 13 settembre intorno alle 7,30 ha svegliato la comunità di Belpasso, in provincia di Catania. L'incidente è avvenuto all'interno della nota fabbrica di fuochi d'artificio di Vaccalluzzo. Secondo le prime notizie, c'è una vittima: si tratterebbe del 62enne Antonino Vaccalluzzo, uno dei titolari della storica azienda siciliana che questa mattina si era recato al lavoro al mattino presto come faceva abitualmente.

Nonostante lo scoppio fragoroso, non si è sviluppato alcun incendio. Sul posto ci sono vigili del fuoco e forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. A essere colpita è stata una parte della struttura, l’ingresso del deposito.

