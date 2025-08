Esplode bombola del gas e scoppia un incendio a Corato: bimba di 11 anni e una donna in pericolo di vita

Una bambina di 11 anni svizzera e un’amica di famiglia si trovano gravissime in ospedale perché rimaste vittime dell’esplosione di una bombola del gas che ha innescato un incendio: si trovavano in un appartamento nel centro abitato di Corato, in provincia di Bari.

L'esplosione di una bombola del gas ha causato un incendio in una abitazione a piano terra di via San Vito, nel centro abitato di Corato, in provincia di Bari. Sarebbero rimaste gravemente ferite una bambina di 11 anni svizzera e un'amica di famiglia che si trovavano in Puglia per una vacanza. Le due sono ricoverate in ospedale e sono purtroppo in pericolo di vita. La piccola avrebbe riportato lesioni profonde sul 60 per cento del corpo mentre la donna su tutto il corpo. La prognosi resta riservata.

Stando alle prime informazioni sull'accaduto, la bambina era in vacanza con i genitori e oggi primo agosto era in compagna dell'amica di famiglia in questo appartamento al secondo piano a Corato. Al primo piano c'erano altre due donne che sono riuscite però a mettersi in salvo. L'esplosione e il rogo è avvenuto tutto in pochi minuti. Subito è stato lanciato l'allarme ma quando sul posto sono arrivati i soccorsi le condizioni delle ferite erano già serie.

Ora sull'accaduto sta indagando la polizia e i vigili del fuoco. Si sa al momento che la bombola conteneva Gpl e a innescare l'esplosione sarebbe stata l’accensione della luce in cucina al piano terra. Intanto il sindaco del paese, Corrado Debenedittis ha tenuto a precisare: "L'ufficio tecnico del Comune ci rassicura che le abitazioni al piano superiore non hanno riportato danni strutturali. Mi auguro che le persone rimaste ferite possano riprendersi quanto prima".

Come riporta La Repubblica tra le persone che hanno assistito a quello che stava accadendo c'è chi ha raccontato: "Una scena da film. Una donna di 40 anni è stata sbalzata dall’altro lato della strada, completamente ustionata. Poi ho visto il suo cagnolino che dovrebbero aver salvato. La ragazzina è stata portata fuori dalla palazzina poco dopo e stesa su un telo bianco. Erano entrambe ustionate".