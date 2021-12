Esplode bombola a Ravanusa e crolla palazzina: 8 dispersi, anche bambini. Il sindaco: “Un disastro” Una bombola è esplosa a Ravanusa, in provincia di Agrigento, provocando il crollo di una palazzina. Si cercano dispersi. Appello disperato del sindaco: “Chi può venga ad aiutarci”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Tragedia a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Una bombola di gas è esplosa poco fa in una palazzina di via Galileo Galilei e lo stabile di 4 piani sarebbe crollato dopo un forte boato. Ci sarebbero persone sotto le macerie. In particolare si cercano almeno otto persone, tra le quali una donna incinta e tre bambini secondo quanto emerge dalle agenzie di stampa.

Soltanto dopo potrà iniziare la ricerca delle persone. Sul posto si trovano i carabinieri di Ravanusa e Licata. Dalle prime informazioni disponibili, sarebbero stati danneggiati anche altri edifici.

Drammatico l'appello sui social del sindaco Carmelo D'Angelo: "Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro", ha detto in un video condiviso su Facebook. In via Galileo Galilei stanno arrivando in tanti per portare aiuto e cercare di salvare chi è rimasto sotto le macerie.

Leggi anche Crollo della palazzina a Cancello Scalo (Caserta), le immagini delle macerie

Intanto, nell’intera zona è stata sospesa la fornitura elettrica per evitare ulteriori inneschi. "La situazione è molto critica e le persone si stanno assembrando. C’è molta confusione", ha dichiarato alla stampa locale il presidente del consiglio comunale Vito Ciotta. "Vi prego, non andare sul posto. Ci sono fiamme e pericolo di fuga di gas.Questo è il momento di affidarsi agli operatori esperti tutti sul posto e pregare il Signore per i nostri concittadini", ha scritto invece su Facebook l’onorevole Giusy Savarino.