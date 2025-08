Escursionista muore precipitando da una ferrata in Trentino: la tragedia davanti alla moglie e ai tre figli

Immagine di repertorio.

Ennesima tragedia in montagna. Un escursionista di 57 anni è morto precipitando da una ferrata davanti alla moglie e ai tre figli. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, la tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi martedì 5 agosto sulla ferrata di Valimpach, a Caldonazzo, in Trentino. Il 57enne, residente a Ladispoli (Roma), era in fondo al gruppo sul sentiero quando sarebbe caduto in uno dei tratti non attrezzati e in fonda a una cascata. A dare l'allarme al 112 è stata la moglie che dopo la caduta non riusciva più a vedere il marito.

Subito è stato fatto decollare un elicottero con i soccorritori della Stazione di Levico del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. In poco tempo è stato attivato anche il Gruppo Tecnico Forre. Purtroppo quando è stato individuato il corpo dell'escursionista per lui non c'era più nulla da fare. La salma è stata sollevata e portata a valle con il verricello dell'elicottero. Intanto la moglie e i figli sono stati raggiunti e riaccompagnati giù.

Non è purtroppo la prima vittima in montagna, un altro alpinista è morto sul Cervino dopo una caduta sul versante elvetico della montagna. Qui la tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri 4 agosto verso le 7.30 lungo la cresta nord-orientale dell'Hörnli: l'uomo è precipitato vicino all'"Unterer Roter Turm" a circa 4.150 metri di altitudine. A dare l'allarme un altro alpinista, ma per la vittima non c'è stato più nulla da fare.