Escursionista francese muore precipitando per 100 metri in un canalone: la tragedia sulle montagne del Piemonte

Un escursionista francese è morto precipitando sulle montagne del Torinese. A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di gita mentre si trovavano sul sentiero che dal rifugio Cruello raggiunge il rifugio Jervis. La vittima avrebbe perso l'equilibrio in un punto molto difficile: sarebbe precipitato davanti ai suoi amici per almeno 100 metri in un canalone. Tutto è successo nella tarda mattinata di oggi 31 luglio.

In poco tempo sul posto sono arrivati i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese con il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte a Bobbio Pellice, in provincia di Torino. I sanitari una volta raggiunto l'escursionista hanno provato a rianimarlo ma senza riuscirci. Troppo gravi i traumi riportati dall'uomo durante la caduta. Non hanno potuto far altro che accertare il decesso e spostare la salma a valle.

Intanto una squadra a terra del soccorso alpino ha raggiunto i compagni dell'uomo: erano incapaci a proseguire a causa dello choc causato nel vedere l'amico precipitare. La comitiva è scesa a valle in parte a piedi e in parte con i mezzi fuoristrada del gruppo locale Aib. Si faranno ora tutti gli accertamenti del caso.