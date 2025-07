Escursionista di 15 anni morto in Val D’Aosta, l’ultimo messaggio con la posizione alle 18.38: “Ecco dove sono”

Erano le 18.38 di ieri quando Liam Daniel R., il quindicenne francese disperso sulle pendici della Becca di Viou, in Val D'Aosta, ha inviato il suo ultimo messaggio – con la posizione GPS – ai genitori, poco prima di precipitare in un canalone a oltre 1.600 metri di quota. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina, in un vallone nel comune di Valpelline, durante un sorvolo dell’elicottero della protezione civile.

I genitori, in vacanza in Valle d’Aosta, hanno lanciato l’allarme poco dopo, in serata, dopo aver tentato invano di rintracciarlo. "Erano circa le 20 – spiega André Chaussod, funzionario dei vigili del fuoco di Aosta – quando è stato dato l’allarme. La macchina dei soccorsi si è subito attivato con 11 vigili del fuoco, con i volontari, i droni e i cinofili. Oltre al sindaco di Valpelline e a cinque uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Le ricerche sono andati avanti senza interruzione tutta la notte. Solo questa mattina, il corpo è stato avvistato con un sorvolo dell'elicottero della protezione civile".

Liam stava scendendo dalla vetta insieme ai genitori, ma a un certo punto si è separato dal gruppo. La famiglia, giunta a valle, è riuscita a restare in contatto con lui per un po’, finché le risposte del ragazzo si sono interrotte. Restano ancora da chiarire le circostanze dell’incidente: non è noto se il giovane abbia deciso di lasciare il sentiero per tagliare il percorso o se si sia semplicemente perso, e non è ancora chiaro se i genitori – dopo aver ricevuto la sua richiesta di aiuto – gli abbiano suggerito di restare nel luogo in cui si trovava, così da non perderne la geolocalizzazione.

Gli accertamenti sono ora nelle mani del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia. Alle operazioni di ricerca e recupero hanno partecipato anche il corpo forestale valdostano, i vigili del fuoco e le guide del soccorso alpino. Un lavoro corale, purtroppo culminato in un tragico epilogo.