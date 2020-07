Sono stati individuati due possibili clienti della escort di origine peruviana risultata positiva al Coronavirus. Entrambi residenti nel Ragusano, dove la donna ha lavorato nei 15 giorni precedenti alla manifestazione dei sintomi dell'infezione prendendo in affitto un appartamento a Modica, saranno sottoposti a tampone. Per uno di loro, il risultato è già arrivato ed è negativo, come hanno riferito gli agenti del comando della Polizia Municipale della cittadina siciliana, mentre il secondo è stato posto in quarantena nella sua abitazione ed è stato segnalato all’Asp di Ragusa che, nelle prossime ore, lo sottoporrà a test per verificare la positività o meno al nuovo virus.

Ma le ricerche degli altri clienti della escort, in tutto una trentina, continuano nella speranza di trovarne altri e fermare un'eventuale diffusione del contagio. "Invito coloro che hanno avuto contatti con la donna in questione – ha ribadito il sindaco di Modica Ignazio Abbate – a sottoporsi volontariamente al tampone anti-covid o magari al test sierologico. Tutto sarà fatto nell’assoluto riserbo". Già ieri il primo cittadino aveva chiesto a chi avesse incontrato la donna di sottoporsi a tampone anche "a rischio di farsi mettere alla porta dalle mogli. Chiedo a chi ha avuto contatti di fare l’esame sierologico — aveva dichiarato al Corriere della Sera—. Comprendo che è meno invasivo e complicato del tampone. E poi lo capisco… che gli dici alla moglie? Troviamo una via di mezzo".

Intanto, la donna al centro della vicenda è ancora ricoverata all'ospedale di Foligno, dove è arrivata la scorsa settimana dopo aver manifestato sintomi tipici del Coronavirus. La escort avrebbe viaggiato per mezza Italia, prendendo mezzi pubblici e incontrando numerosi clienti. Stando a quanto ricostruito dall’indagine epidemiologica, la donna avrebbe esercitato a Barcellona, Ciampino, Modica, Roma e Foligno. Le autorità sanitarie stanno cercando mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, con i suoi spostamenti e gli incontri: una trentina di clienti nella città siciliana più tutte le persone che possono averle viaggiato accanto in aereo, traghetto, pullman e quel treno che lei stessa ha raccontato di aver preso a Termini per l’Umbria.