Esce per una battuta di caccia e scivola nell’Arno, salvato dal suo cane che segnala la posizione ai soccorritori

Un uomo di 85 anni è stato salvato dopo essere scivolato nell’Arno grazie al suo cane. L’animale ha infatti segnalato la sua posizione abbaiando e i soccorritori sono riusciti a recuperare l’anziano, trasportato poi in codice rosso in ospedale. L’uomo era uscito per una battuta di caccia con l’animale e non era più rientrato a casa.

Un uomo di 85 anni è stato ritrovato dopo essere caduto nell'Arno grazie al suo cane. Il tutto è accaduto a Casenuove, nel comune di Reggello, in provincia di Firenze. L'abbaiare dell'animale ha condotto i soccorritori, che già stavano cercando l'uomo, sul luogo dell'incidente.

I vigili del fuoco hanno notato la testa dell'85enne che per non essere trascinato via dalla corrente si era aggrappato ad alcuni arbusti.

L'intervento del cane e poi dei soccorritori ha permesso il recupero dell'anziano, che è stato portato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri. L'allarme per la scomparsa dell'85enne è scattato poco prima delle 22 e secondo quanto ricostruito, l'uomo era uscito di casa per una battuta di caccia, non facendo più rientro.

I vigili del fuoco sono stati inviati sul posto insieme a nuclei specializzati cinofili, droni e sommozzatori per la presenza di specchi d'acqua e dell'Arno della zona.

Una squadra mista, composta da due vigili del fuoco e volontari, ha iniziato la ricerca nella zona dove era stata trovata l'auto dell'85enne quando ha sentito gli ululati del cane. Seguendo la direzione del suono, ha trovato il fucile dell'anziano e successivamente il cane che abbaiava sulla riva dell'Arno.

Un vigile del fuoco e un volontario si sono buttati in acqua e hanno recuperato l'85enne, che è stato trasportato su una barella toboga a riva e poi fino all'ambulanza che lo ha portato in ospedale in codice rosso.

Non si hanno altre informazioni sulle condizioni di salute dell'anziano ricoverato in ospedale. Certo, per ora, il bollettino grave dell'85enne, entrato nel nosocomio in codice rosso.

Non è chiaro se l'85enne sia o meno in pericolo di vita. La notizia del ritrovamento e del salvataggio è stata subito data ai familiari che, insieme all'amico a 4 zampe dell'anziano, hanno raggiunto l'ospedale per avere ulteriori informazioni.