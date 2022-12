Esce di strada con l’auto, si mette in salvo ma viene investito nella notte: morto 44enne A Quinto di Treviso un 44enne che era finito in un fossato ed era riuscito a mettersi in salvo è stato investito e ucciso da un’auto che sopraggiungeva. La Polizia Stradale sta verificando il possibile coinvolgimento di una terza auto.

L’auto della vittima finita nel fossato

Esce di strada con l’auto, si salva nonostante il grave incidente ma subito dopo, tornato sulla strada, viene investito e muore. È quanto accaduto lungo la Sr 515 nel territorio di Quinto di Treviso. La vittima è L.B., un uomo di 44 anni residente a Zero Branco.

L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, alle 3.30 circa, sulla Noalese. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di un'Opel Meriva e, dopo essere finito fuori strada in un fossato, è sceso dall'auto e una volta tornato sulla carreggiata è stato investito da un’altra vettura che stava passando in quel momento. E per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Il luogo dell’incidente

I Vigili del fuoco accorsi da Treviso con due squadre hanno messo in sicurezza il teatro incidentale mentre i sanitari del Suem 118 hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Il 44enne è morto sul colpo dopo essere stato travolto.

Sotto shock il conducente della Renault Clio che ha travolto il 44enne. I rilievi sul luogo dell'incidente sono a carico di due Pattuglie della polizia stradale.

L’auto della vittima

È inoltre in corso di valutazione da parte della Polizia stradale il coinvolgimento di una terza auto, che potrebbe essersi allontanata dopo un precedente incidente con l'Opel Meriva finita nel fossato. Sembrerebbe infatti, secondo le prime ricostruzione, che l’uscita di strada dell’auto della vittima sia stata causata da un altro automobilista, che sarebbe scappato subito dopo.