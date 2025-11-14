Esce di casa senza cellulare e documenti e scompare, il figlio lancia un appello: “Aiutatemi a trovare papà”

Il 60enne Riccardo Albani è scomparso a Gildone, in provincia di Campobasso. L’uomo sarebbe uscito di casa intorno alle 6 del mattino del 13 novembre senza documenti e cellulare. Albani non è più tornato a casa. Il figlio ha lanciato un appello: “Aiutatemi a trovarlo”

Riccardo Albani

Nella mattinata di ieri, giovedì 13 novembre, Riccardo Albani, poco più di 60 anni, è scomparso dalla sua casa di Gildone, in provincia di Campobasso, senza più dare sue notizie. L'uomo sarebbe uscito di casa senza telefono e documenti, non facendo più rientro. Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans scuri, ma non sono stati diffusi altri dettagli sull'abbigliamento.

Il figlio Maurizio ha condiviso un post nel quale fornisce una descrizione fisica del padre: Riccardo ha capelli brizzolati, corti e ricci. È alto e di corporatura robusta. "Se qualcuno lo avesse visto – scrive sui social Albani – o avesse informazioni utili, è pregato di contattarmi subito o di aiutarmi a condividere il mio appello. Grazie di cuore a chiunque potrà aiutarci".

Secondo le ultime ricostruzioni dei carabinieri di Campobasso, Riccardo Albani potrebbe essere diretto a Termoli e potrebbe essere salito su un bus. Le ricerche sono in corso da quando il 60enne non è rientrato a casa senza dare alcuna notizia di sé. Si continua a cercare anche nelle campagne di Gildone. Per qualsiasi informazione utile, rivolgersi ai carabinieri di Campobasso o al figlio del 60enne che per primo ha lanciato l'allarme al numero 3381169081.

Il perché dell'allontanamento non è chiaro. Le indagini proseguono e la finalità principale resta quella di riportare il 60enne a casa. Quello che è certo è che l'uomo ha lasciato la sua abitazione senza portare con sé il cellulare e i documenti di riconoscimento. Stando alle prime informazioni date dalle indagini, potrebbe aver preso un autobus per raggiungere Termoli. I familiari aspettano sue notizie da giovedì e sono in grande apprensione per le sorti del 60enne.

La speranza è che Albani possa tornare presto sui suoi passi e fare ritorno a casa. Secondo quanto emerso dalle prime indagini e dal racconto del figlio Maurizio, Riccardo si sarebbe allontanato da casa intorno alle 6 del mattino.