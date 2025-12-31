Esce di casa per fare una passeggiata in montagna ma non rientra: escursionista trovato morto in Val di Susa

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

Trovato morto l’escursionista francese di 52 anni di cui non si avevano più notizie da ieri. L’uomo, disperso a Beaulard, in Val di Susa, era uscito di casa per fare una passeggiata e non aveva fatto rientro. Il corpo è stato rinvenuto in fondo a un vallone.

Immagine di repertorio

Tragico epilogo per l'escursionista francese di 52 anni di cui non si avevano più notizie dalla serata di ieri. L'uomo, disperso a Beaulard, frazione del comune di Oulx, in Alta Valle di Susa, è stato trovato morto oggi, mercoledì 31 dicembre.

Il corpo dell'alpinista, secondo quanto riportano i quotidiani locali, è stato rinvenuto in fondo a un vallone, nella zona del torrente Sanità, dove l'uomo, secondo quanto è stato possibile ricostruire, sarebbe scivolato.

A dare l’allarme poco prima delle 21 di martedì era stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro a casa.

Il 52enne era uscito nel primo pomeriggio per fare una passeggiata in montagna. Era un podista esperto, per questo la famiglia aveva subito pensato che poteva aver avuto un incidente o un malore mentre camminava.

Le ricerche, coordinate dal servizio di Soccorso Alpino, sono scattate immediatamente su tutto il territorio.

Nelle operazioni sono stati impegnati Vigili del fuoco con squadre a terra, unità cinofile e droni, sanitari del 118 Azienda Zero, carabinieri della compagnia di Susa, guardia di finanza e volontari di Protezione civile.

Nelle scorse ore l'aera era stata anche sorvolata da un elicottero del Reparto Volo “Drago”, mentre le squadre a terra avevano battuto boschi, poderali e alpeggi attorno alla frazione.

Inoltre, durante la notte si è proceduto alla verifica di alcuni luoghi individuati come prioritari, tra i quali un punto Gps registrato con lo smartphone sul profilo Google dell'escursionista.

Il cellulare dell'uomo aveva agganciato la rete fino alle 5 del mattino di oggi, poi il segnale si era spento rendendo impossibile ogni contatto.

Impegnato nelle operazioni di ricerca anche un secondo elicottero che, subito dopo il ritrovamento del cadavere, ha sbarcato con il verricello un'equipe incaricata della rimozione della salma.