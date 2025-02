video suggerito

Esce di casa a Portomaggiore e scompare: si cerca il 27enne Denni Lo Franco Danni Lo Franco, 27 anni, è scomparso a Portomaggiore dopo essere uscito dalla sua abitazione ed essersi allontanato a piedi. Delle ricerche si occupano i carabinieri di Ferrara.

A cura di Gabriella Mazzeo

Denni Lo Franco

Si è allontanato a piedi nel pomeriggio di ieri Denni Lo Franco, un ragazzo di 27 anni residente a Portomaggiore. Il giovane è uscito di casa nel pomeriggio di ieri mercoledì 19 febbraio e adesso si stanno occupando delle ricerche i carabinieri di Ferrara.

Lo Franco è alto circa 1,70 metri e al momento della scomparsa indossava una giacca bianca. I carabinieri hanno diffuso una foto del 27enne scomparso: chiunque lo abbia visto o disponga di notizie utili al ritrovamento può contattare il 112 o i carabinieri di Portomaggiore.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla scomparsa. Quello che per ora appare certo è che ieri il 27enne abbia lasciato la propria abitazione a piedi e sia stato visto da alcune persone con indosso la sua giacca. Da allora non si hanno sue notizie, ma non è chiaro cosa possa essere successo. Ulteriori informazioni saranno disponibili nelle prossime ore anche con il prosieguo delle indagini che sono appena iniziate.

Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative, le ricerche si concentrano su tutto il territorio del Ferrarese.

In aggiornamento