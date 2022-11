Esce da casa e scompare a 22 anni, l’appello del Comune di Trapani per Alex: “Ricerche in corso” Appello social del comune di Trapani per Alex Manuguerra, 22 anni, scomparso da venerdì scorso in sella ad una bici femminile: “Avviso urgente, chiunque sappia qualcosa avvisi i carabinieri”.

A cura di Ida Artiaco

"Appello urgente. Scomparso da venerdì 11 Novembre 2022 il giovane Alex Manuguerra di anni 22. Le ricerche sono in corso, chiunque avesse notizie può rivolgersi ai Carabinieri di Trapani al numero 0923/330001″.

È quanto si legge sulla pagina Facebook del comune di Erice, in Sicilia, che ha lanciato l'allarme per la scomparsa di Alex, 22 anni, di cui non si hanno più notizie da venerdì scorso, 11 novembre, quando si è reso irreperibile intorno alle ore 14.

Il post, inoltre, è stato condiviso già da centinaia di utenti al fine di agevolare le ricerche. La notizia è stata condivisa anche dalla consigliera comunale di Trapani Marzia Patti, sempre sui propri canali social.

A denunciare la sparizione i carabinieri è stata la famiglia del giovane, che si sarebbe allontanato in sella ad una bici femminile di colore bianco e con un cestino davanti al manubrio, come riporta la stampa locale.

Si indaga nell'ambiente e tra gli amici di Alex per capire anche cosa può essere accaduto e quali possano essere i motivi alala base della sua scomparsa. La zona di interesse è quella di Fontanelle: è qui che si stanno concentrando al momento le operazioni delle forze dell'ordine alla ricerca del ragazzo.