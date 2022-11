Ritrovato Alex Manuguerra, il 22enne scomparso la scorsa settimana da Trapani: l’annuncio del Comune È stato ritrovato Alex Manuguerra, il 22enne scomparso da venerdì scorso a Trapani. L’annuncio del Comune sui social: “Grazie a tutta la cittadinanza per la straordinaria collaborazione delle ultime ore”.

A cura di Ida Artiaco

È stato ritrovato e sta bene Alex Manuguerra, il 22enne di Trapani che era scomparso da casa venerdì scorso, 11 novembre, facendo perdere le sue tracce. A darne l'annuncio è stato il Comune siciliano con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook: "Alex Manuguerra è appena tornato a casa. Grazie a tutta la cittadinanza per la straordinaria collaborazione delle ultime ore", si legge nel messaggio.

Era stata proprio l'amministrazione comunale ieri a diffondere l'avviso urgente alla cittadinanza per aiutare le forze dell'ordine nelle operazioni di ricerca del ragazzo. Il post con la richiesta di aiuto a chiunque potesse sapere qualcosa sugli ultimi movimenti di Alex, rilanciato anche da alcuni consiglieri comunali, era diventato virale.

A denunciare la sparizione i carabinieri era stata la famiglia del giovane, che si era allontanato in sella ad una bici femminile di colore bianco e con un cestino davanti al manubrio, come riporta la stampa locale, dalla sua abitazione che si trova in zona Fontanelle.

Le indagini si erano allargate anche all'ambiente e agli amici di Alex per capire anche cosa poteva essere accaduto e quali avrebbero potuto essere i motivi alla base della sua scomparsa. Poi, è arrivata la notizia del lieto fine: Alex sta bene ed è tornato a casa. Nessuna indiscrezione al momento sui motivi del suo allontanamento.