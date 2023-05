Esce col cane, lo abbandona e scappa via coi mezzi pubblici: donna scoperta e denunciata Il fatto è avvenuto nel Comune di Vaglia (Firenze). Il cane, un lupo cecoslovacco recuperato dai carabinieri forestali, è ora affidato alle cure di un’associazione animalista, in attesa di adozione.

A cura di Teresa Fallavollita

(Archivio)

Da Firenze, una mezz’ora di strade collinari in salita portano a Vaglia. In questo comune lungo la strada per il Mugello che conta meno di 5mila abitanti, precisamente all’ex sanatorio Banti, è stato recentemente abbandonato un cane da lupo cecoslovacco.

A trovarlo, in seguito a una segnalazione, i carabinieri forestali di Ceppeto, che hanno recuperato l’esemplare insieme alla Asl veterinaria. Grazie all’attività investigativa dei carabinieri e alla collaborazione di alcuni testimoni, è stato possibile risalire alla padrona dell’animale, autrice dell’abbandono. La donna, con l’aiuto di un conoscente, avrebbe infatti lasciato il cane – per fortuna in buono stato di salute – all’interno dell’ex sanatorio per poi allontanarsi con i mezzi pubblici.

Identificati, entrambi sono stati denunciati per abbandono di animale d’affezione (art. 727 del codice penale, che prevede l’arresto fino a un anno o una multa dai 1,000 ai 10,000 euro).

Il cane in questione è stato poi affidato a un’associazione animalista non profit, in attesa di una casa e di una nuova famiglia.

Non è chiaro il motivo del gesto: si tratta infatti di una razza canina generalmente molto ricercata. Come riferito da fonti a Fanpage, dietro potrebbe esserci una ragione principalmente economica, anche se non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale.

Le stesse fonti confermano che si tratta di un caso sporadico: non sono molto frequenti, soprattutto in questo periodo dell’anno, episodi di abbandono di cani, a maggior ragione non di esemplari di razza come il lupo cecoslovacco, che se acquistato può arrivare a costare anche 2,500 euro.

Allarmano i dati diffusi dall’Ente Nazionale Protezione Animali: nel 2021, secondo i report del Ministero della Salute, sono stati registrati oltre 101,000 nuovi ingressi in canile. “L’Enpa nello stesso anno ha recuperato ogni giorno 21 cani abbandonati – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale dell’ente – servono adozioni consapevoli”.