Eros morto cadendo durante l’escursione con la fidanzata, aperta indagine sulle misure di sicurezza

A cura di Antonio Palma

La Procura di Genova ha deciso si aprite una indagine sulla morte di Eros Coppola, l'elettricista di 31 anni deceduto domenica scorsa dopo essere precipitato davanti alla fidanzata durante una escursione al Passo del Bacio, sul versante meridionale del promontorio di Portofino. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo ma al momento è a carico di ignoti, cioè senza indagati. Si tratta infatti di una inchiesta che serve a chiarire se sul sentiero percorso dalla vittima vi fossero adeguate misure di sicurezza.

Come confermato dagli inquirenti a Fanpage.it, la Procura in particolare intende verificare se la cartellonistica fosse adeguata a segnalare la pericolosità del sentiero visto che non ci son dubbi sulla morte del trentunenne. L'uomo è scivolato improvvisamente davanti alla fidanzata e a un'altra coppia di escursionisti che erano nelle vicinanze non trovando appigli che potessero fermare la sua corsa mortale verso il basso e lungo la roccia.

Proprio la presenza di elementi di protezione e sicurezza sono un altro dei temi che la Procura del capoluogo ligure ha chiesto ai carabinieri di approfondire. I militari dell'arma in questi giorni dovranno quindi raccogliere informazioni e documentazione sulle attrezzature e i cartelli presenti lungo il sentiero e presentare poi una relazione al pm che dovrà valutare se precedere in questo senso o archiviare il caso. Secondo i primi accertamenti già eseguiti, sicuramente la vittima e gli altri testimoni della tragedia avevano l’attrezzatura adatta per un sentiero del genere come ad esempio le scarpe da trekking, al contrario di come spesso accade su questo tipo di sentieri considerati non pericolosi.

In realtà dei pericoli rappresentati dal sentiero in cui ha pero la vita Eros Coppola si discuteva già da tempo. Lo stesse Ente Parco del Monte di Portofino ha fatto sapere che proprio quest'anno, pochi giorni prima della tragedia, aveva deciso di limitare l'accesso ai sentieri solo a persone attrezzate per evitare il ripetersi di incidenti anche gravi. L'idea era quella di disporre controlli agli accessi ai sentieri e rendere necessaria la richiesta al Parco per poterli percorrere