Eros, morto a 31 anni precipitando dal Passo del Bacio davanti alla fidanzata: “Non è possibile” Lutto a Genova per la morte di Eros Coppola, il 31enne morto precipitando dal Passo del Bacio a Portofino davanti alla fidanzata. I colleghi di Aster: “Non sembra possibile che tu non ci sia più”.

A cura di Ida Artiaco

Quella che doveva essere una domenica di relax si è trasformata in tragedia per un ragazzo di 31 anni: Eros Coppola, elettricista residente a Genova, ha perso l'equilibro durante una passeggiata a Portofino ed è precipitato per 50 metri dal Passo del Bacio, nel versante meridionale del promontorio.

La tragedia si è consumata davanti agli occhi della fidanzata, che con lui stava passeggiando nell'area, che rappresenta uno dei punti più panoramici della zona. Trattandosi di un sentiero pericoloso, battuto soprattutto da escursionisti esperti, entrambi avevano le protezioni e l'attrezzatura necessaria per affrontarlo.

Il ragazzo è però scivolato in un tratto esposto ed è precipitato nel dirupo, sbattendo violentemente su una cengia, una sporgenza pianeggiante della parete rocciosa. La fidanzata ha subito chiamato i soccorsi ma quando sono arrivati era già troppo tardi. Un elicottero ha provveduto a recuperare la salma, mentre la donna è stata accompagnata a San Rocco di Camogli.

"Non sembra possibile che tu non ci sia più", è il messaggio lasciato sulla pagina Facebook ufficiale di Aster, per cui il giovane lavorava. "Era un dipendente di Aster il giovane Eros Coppola morto oggi in un terribile incidente sul Monte di Portofino. Questa sera, mentre lo ringraziamo per il suo esempio e per il suo lavoro (era apprezzato da tutti), ci stringiamo con immensa partecipazione e affetto ai suoi familiari, ai suoi colleghi e all'azienda tutta" è stato il commento del vicesindaco Pietro Piciocchi.

Non mancano intanto le polemiche per quanto successo. Proprio sabato scorso, il giorno prima della morte di Eros, il consiglio di amministrazione del parco regionale di Portofino aveva deciso che avrebbe applicato alcune restrizioni per migliorare la sicurezza nel tratto in cui si è verificata la tragedia, già in passato teatro di incidenti simili. In particolare, sono state cambiate le regole di accesso di uno dei punti più panoramici del Parco di Portofino sul sentiero che, dalle Batterie va a San Fruttuoso passando da Cala dell'Oro e da Costa del Termine.