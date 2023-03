Camogli, escursionista precipita al Passo del Bacio e muore sotto gli occhi della fidanzata È Eros Coppola la vittima dell’incidente avvenuto questa mattina lungo il Passo Del Bacio. Il 30enne, residente a Genova, è precipitato nel vuoto per decine di metri sotto gli occhi della fidanzata.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il luogo dell’incidente al Passo del Bacio

Stava percorrendo un sentiero sul Monte di Portofino quando, per motivi ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto per decine di metri. È morto così Eros Coppola, 30 anni, elettricista con la passione per la montagna. Era in compagnia della fidanzata che ha immediatamente lanciato l’allarme, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sulla dinamica del drammatico incidente sono al lavoro i carabinieri del distaccamento di Santa Margherita Ligure che per primi sono intervenuti questi mattina. Con loro anche il personale medico del 118, i vigili del fuoco di Genova con l'elicottero Drago e il soccorso Alpino. Il luogo in cui il 30enne è precipitato nel vuoto è una zona piuttosto impervia e anche le operazioni di soccorso sono state molto complicate.

Stando a quanto ricostruito finora sembra che Coppola stesse procedendo lungo il sentiero quando, giunto nel tratto più impervio, è scivolato, per cause da accertare, in un burrone di diverse decine di metri, dal Passo Del Bacio, nel versante meridionale del promontorio di Portofino.

La vittima, originaria di Bufala, risiedeva a Genova. Sia lui che la compagna, appassionati di escursioni, sembra che fossero attrezzati per attraversare quel sentiero, una ferrata che in alcuni tratti si percorre agganciati a una corda di sicurezza.

Il fratello della vittima aveva sentito la notizia dell'incidente e per un presagio si è recato all'Ospedale San Martino di Genova per avere informazioni. Non ha trovato il fratello ma poco dopo ha ricevuto la telefonata dei carabinieri che gli chiedevano di recarsi a Camogli (Genova) per una comunicazione. A quel punto ha capito.

Solo ieri, proprio per il tratto del sentiero dove è morto l’escursionista, la decisione del Consiglio di amministrazione del Parco regionale di mettere in atto alcune restrizioni per migliorare la sicurezza. E già a febbraio, il Cda aveva messo sul tavolo le modifiche al regolamento di fruizione per il Passo del Bacio, tratto in cui negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti.

"Questa domenica purtroppo è stata funestata da una tragedia. Voglio esprimere profondo cordoglio per la scomparsa del giovane genovese Eros Coppola, escursionista 30enne, che oggi ha perso la vita precipitando da un tratto di ferrata sul sentiero del Bacio tra Portofino e Camogli – ha scritto su Facebook il presidente della Regione, Giovanni Toti – Tutta la Liguria si stringe in un grande abbraccio alla sua famiglia".