I Carabinieri del Nas di Potenza hanno eseguito due arresti nei confronti di due soci titolari di una casa per anziani in provincia di potenza. La Casa Alloggio per anziani di Marsicovetere è accusata di epidemia colposa e omicidio colposo a danno di 22 anziani. In aggiunta, anche il reato di circonvenzione di incapace. Le accuse sono ovviamente ancora da confermare e si attendono ulteriori dettagli sull'accaduto nel corso della conferenza stampa presso il Tribunale di Potenza tenuta dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica. La conferenza stampa si terrà alle 12 di oggi lunedì 8 marzo

Attesi anche ulteriori dettagli sull'inchiesta che ha portato all'arresto con l'accusa di epidemia colposa. L'inchiesta "Casa Covid" è stata delegata dalla Procura della Repubblica di Potenza. Alla casa di riposo si contenta il mancato controllo della situazione dei contagi all'interno della struttura. Ulteriori dettagli saranno forniti durante la conferenza stampa delle 12.00. Già il 21 gennaio 2021 i Nas di Potenza avevano individuato e chiuso una struttura ricettiva per anziani interessata da inadempienze gestionali per la carenza di personale qualificato per l'assistenza agli anziani. Al titolare sono state contestate carenze igienico sanitarie e strutturali.

Per il centro fu disposta la chiusura e il trasferimento dei 17 anziani ospiti presso altre strutture assistenziali ritenute idonee. Non si tratta purtroppo del primo caso all'interno di una Rsa potentina: in un'altra struttura, le cui responsabilità penali risultano essere però lontane dai fatti verificati, si è verificato un focolaio che ha causato la morte di 4 anziani ospiti. A renderlo noto tramite un post su facebook era stata proprio l'amministrazione comunale di Brienza, in provincia di Potenza. Il paese conta circa quattromila abitanti.