Enrico muore a 25 anni durante una vacanza con amici, disposta l’autopsia: “Si è sentito male all’improvviso”

Enrico Fratton, 25enne originario di Povegliano Veronese, è morto a Budapest durante una vacanza con gli amici. Il giovane si è sentito male all’improvviso nella sua camera d’albergo. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.
A cura di Eleonora Panseri
Una veduta di Budapest; nel riquadro: il 25enne Enrico Fratton.
Una veduta di Budapest; nel riquadro: il 25enne Enrico Fratton.

Un giovane di 25 anni, Enrico Fratton, è morto a Budapest, dove si trovava in vacanza insieme ad alcuni amici. Originario di Povegliano Veronese, era partito per l’Ungheria venerdì 2 gennaio e sarebbe dovuto rientrare domenica 4.

Ma nella notte tra sabato e domenica, mentre era in hotel, si è sentito male improvvisamente. Come ricostruiscono i quotidiani locali, un amico che era in camera con lui si è accorto che faceva fatica a respirare e ha subito allertato il personale della struttura.

Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi, i sanitari sono intervenuti rapidamente ma per il ragazzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi è quella di un arresto cardiaco, ma sarà l’autopsia, disposta nei giorni scorsi, a fare piena luce sulle cause della morte.

Si sente male mentre è a casa di amici, 25enne si accascia e muore ad Ancona: disposta l'autopsia

Insieme al padre Giovanni il giovane gestiva la gastronomia-macelleria di famiglia, di cui avrebbe poi raccolto il testimone. Oltre al punto vendita di Povegliano, lavorava con un collega anche in un negozio a Villafranca.

"La nostra comunità in queste ore è colpita da un dolore profondo e improvviso, per la prematura scomparsa di Enrico Fratton. Se ne va un ragazzo giovane e stimato, cresciuto tra le mura della storica gastronomia-macelleria di famiglia, presidio per tutte e tutti noi poveglianesi di relazioni, lavoro quotidiano e identità collettiva", si legge in un post del Comune.

"È un vuoto che va ben oltre l'ambito familiare.L'Amministrazione comunale, a nome della cittadinanza, esprime la più sincera vicinanza alla famiglia Fratton, condividendone il dolore e stringendosi in un abbraccio forte e silenzioso, nel ricordo di Enrico", prosegue ancora il messaggio di cordoglio.

A quanto si apprende, la notizia ha sconvolto la piccola comunità dove il giovane era conosciuto e benvoluto. Tantissimi i messaggi condivisi sui social. E anche il parroco del paese Giorgio Costa si è recato a far visita alla famiglia, unendosi al silenzio e alla preghiera.

Immagine
Attualità
