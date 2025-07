Enorme incendio in Sardegna circonda la città di Serramanna, sindaco: “Via di casa, pensate alla vita”

“Mettete al primo posto le vite e non le cose, se siete in pericolo andate via di casa” ha dichiarato il sindaco della cittadina Gabriele Littera. La situazione incendi è critica in molte zone del sud Sardegna con grossi roghi in vaste aree che hanno richiesto un massiccio intervento di squadre dei vigili del fuoco e protezione civile.

Un enorme incendio boschivo divampato da alcune ore ha letteralmente circondato la città di Serramanna, nel Sud Sardegna, dove soccorritori e mezzi stanno lavorando incessantemente per cercare di arginare le fiamme ed evitare che arrivino all’abitato. La zona è completamente avvolta da una coltre di fumo denso e acre che ha reso l’aria irrespirabile. Alcune strade di accesso al paese sono state già chiuse così come la ferrovia e il Comune ha consigliato all'intera popolazione di andare via di casa se le fiamme dovessero avvicinarsi troppo.

“Attenzione! Non state in strada! Non sprecate acqua! Occupatevi gli uni degli altri, mettete al primo posto le vite e non le cose” ha dichiarato nel pomeriggio di oggi venerdì 25 giugno il sindaco della cittadina Gabriele Littera. “Se siete in pericolo andate via di casa. Se persone di vostra conoscenza possono essere in pericolo in zona ovest ditele di andarsene” ha aggiunto il primo cittadino.

Le fiamme hanno volto come sempre prima la zona di campagna che circonda la città ma in questo caso si sono rapidamente propagate grazie al forte vento e si sono avvicinate al centro abitato. L’incendio ha interessato in particolare la zona ovest del paese, a un passo dalla circonvallazione e dalla stazione ferroviaria dove da terra si è cercato di creare un punto di contrasto alle fiamme prima dell’arrivo di due elicotteri antincendio della flotta regionale. In azione in zona ci sono le squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile e i volontari.

La situazione incendi è critica in molte zone del sud Sardegna. Grossi roghi anche nelle aree di Samassi, Villacidro, San Sperate, Monastir e Villasor. Paura anche a Uta, dove stanno invece intervenendo due canadair della flotta nazionale. Evacuate anche alcune abitazioni ma danneggiate aziende agricole e agrumeti. Le squadre dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale sono impegnati senza sosta con decine di mezzi a terra, elicotteri e aerei.

Incendio in Calabria, chiusa la strada dei Due Mari: centinaia di auto in coda

Un vasto incendio di vegetazione si è sviluppato nel pomeriggio di oggi anche in Calabria, lungo la Strada Statale 280, in prossimità del centro commerciale “Due Mari”, costringendo le autorità a chiudere l’importante arteria stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con una squadra proveniente dalla sede centrale di Catanzaro e la squadra boschiva del distaccamento di Lamezia Terme, supportata da autobotti per il rifornimento idrico ed elicottero. La Polizia Stradale ha disposto la chiusura della Statale dei due mari in entrambe le direzioni dove si sono creati lunghissimi incolonnamenti di mezzi.