Enac multa Ryanair: “Fa pagare gli accompagnatori per scegliere posto accanto a disabili e minori” L’Enac non ci sta ed è pronta a portare avanti una vera propria battaglia presentando anche un esposto alla Procura della Repubblica oltre a sanzionare Ryanair per oltre 35mila euro: l’accusa dell’Ente nazionale per l’aviazione civile nei confronti della compagnia aerea irlandese è quella di continuare a portare avanti pratiche commerciali scorrette come quella di far pagare gli accompagnatori per scegliere posto accanto a disabili e minori.

A cura di Chiara Ammendola

Una multa da 35mila e un esposto alla Procura della Repubblica. È quanto annuncia l'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, nei confronti di Ryanair, accusata di non aver adeguato, nonostante la richiesta, le proprie policy e dunque di costringere gli accompagnatori a pagare un supplemento al prezzo del biglietto per potersi sedere accanto a figli minori o a disabili. Per questo l'Enac è pronta a far giungere alla compagnia aerea irlandese una multa da 35mila euro e sta anche valutando se presentare un esposto alla Procura della Repubblica per inosservanza da parte di Ryanair degli ordini giudiziari, in base a quanto disposto dall’articolo 650 del codice penale.

Ennesima pratica commerciale di Ryanair che tiene conto solo dei profitti

"I passeggeri che hanno necessità di viaggiare accanto a minori e persone con disabilità devono ancora pagare un supplemento per ottenere i posti vicini – spiega Enac in una nota – Ryanair ha solo modificato una disposizione contrattuale, di difficile percezione da parte del passeggero, che permette di non pagare ovvero di ottenere il rimborso della maggiorazione del prezzo pagata sul biglietto, solo all'esito di una complessa procedura, evidentemente elusiva del regolamento Enac e contraria a quanto disposto dal Tar". L’autorità lo scorso 17 luglio aveva imposto di eliminare il sovrapprezzo per questo tipo di passeggeri, ma il Tar ha rinviato l'entrata in vigore della misura a dopo Ferragosto. Ciò nonostante, chi voglia viaggiare accanto a minori e disabili, ad oggi, deve ancora pagare un supplemento. Si tratta, sempre secondo l'ente, dell'ennesima pratica commerciale aggressiva che non tiene conto delle regole e che non tutela i passeggeri e non rispetta le norme di sicurezza ma tiene conto solo dei profitti.