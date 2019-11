Una donna ha deciso di lasciare un'eredità milionaria al comune di Empoli con tanto di testamento firmato e protocollato e alcune inderogabili richieste: la cura, per i prossimi 50 anni, della lapide sulla sua tomba e la costruzione di un canile e un gattile in città. L'identità della defunta non è stata resa nota, ma stando a quanto rivelato da La Nazione la donna ha lasciato 300mila euro in contanti e svariati immobili il cui valore stimato è di 700mila euro. In totale fanno un milione di euro tondi tondi, soldi che fanno decisamente comodo alle casse del comune toscano.

Sulla vicenda è calato da giorni il massimo riserbo e la notizia sarebbe dovuta emergere solo dopo il consiglio comunale di domani, quando l’assemblea dovrà discuterne e accettare formalmente il lascito della signora e soprattutto le condizioni: che parte di quel denaro venga speso come da lei richiesto e il resto laddove necessario per la collettività. Stando a quanto riporta La Nazione mai prima d'ora la cittadina di Empoli aveva ricevuto una donazione così consistente. Impossibile farsela scappare, anche se la difficoltà principale sta nella realizzazione del gattile e del canile dal momento che Empoli ne possiede già entrambi e visto che sono ritenuti più che sufficienti. Per questo tutte le forze politiche, la prossima settimana, saranno all'opera per trovare il modo di accettare il generoso lascito della signora e realizzare i suoi ultimi desideri.