video suggerito

Elisa, uccisa da una ruspa in spiaggia: l’autista positivo alla cocaina come nel 2022 quando travolse un anziano È risultato positivo alla cocaina l’uomo che ha travolto e ucciso alla guida di una ruspa Elisa Spadavecchia sulle spiagge di Pinarella, a Cervia. Non è la prima volta che succede: già nel 2022 l’uomo era stato trovato positivo alla stessa sostanza dopo aver investito e ucciso a Pisignano un 83enne. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

182 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era positivo alla cocaina l’uomo che ha ucciso la 66enne insegnante vicentina Elisa Spadavecchia, travolgendola con una ruspa sulle spiagge di Pinarella, a Cervia, dove si trovava in vacanza. Nonostante nel corso dell'interrogatorio di garanzia abbia smentito di aver fatto uso della sostanza, il 54enne – come riporta il Corriere della Sera – è stato inchiodato dai test, anche se va sottolineato che la positività non indica che l'uomo abbia fatto uso di stupefacenti proprio nelle ore precedenti la tragedia avvenuta lo scorso sabato.

Per altro non è la prima volta che l'uomo si ritrova in una situazione simile: già nel 2022 l’uomo era stato trovato positivo alla stessa sostanza dopo aver investito e ucciso a Pisignano (una frazione di Cervia) l’83enne Giuseppe Quercioli. Episodio in seguito al quale gli era stata revocata anche la patente di guida. Questo procedimento penale è ancora in corso.

Ieri, davanti alle domande della Pm Lucrezia Ciriello e alla presenza del suo avvocato Vittorio Manes, il 54enne ha ammesso la contestazione (omicidio colposo, a piede libero) e si è detto desideroso di scusarsi con i familiari della vittima, a cui aveva anche scritto una lettera. Ma ha aggiunto che da 36 anni fa quel lavoro e che tutti in spiaggia lo vedevano manovrare senza che nessuno gli avesse mai detto nulla. Ha negato di essere stato ingaggiato in nero dal titolare di uno stabilimento o di avere agito di sua iniziativa.

Intanto ieri si sono celebrati i funerali della vittima a Creazzo (Vicenza) dove la donna viveva insieme al marito, ex comandante dei carabinieri. "Non essere qui presente oggi è la decisione più difficile che io abbia mai preso in vita mia, ma come mi hai spesso detto, i figli vengono prima di qualunque altra cosa. Mammuzza, grazie di tutto l’amore che ci hai dato e dei sacrifici che hai fatto per noi. Non avrei potuto avere un esempio migliore del tipo di madre che voglio essere per mio figlio. Tua figlia Daniela", è stato il toccante messaggio letto dall'altra figlia della donna presente alle esequie.