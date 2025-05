È una 50enne di Vicenza in vacanza la donna uccisa dalla ruspa in spiaggia a Cervia: “Lavori non autorizzati”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

È una 50enne di Vicenza, moglie di un carabiniere e in vacanza a Cervia da qualche giorno la donna morta questa mattina dopo essere travolta da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella nella città romagnola. Come riferisce il Resto del Carlino, la donna, di cui non è stato ancora diffuso il nome, non stava prendendo il sole – come emerso in un primo momento – ma era solo intenta a guardare il mare quando è stata uccisa dal veicolo in retromarcia.

Non era in costume ma indossava vestiti, come riferito, forse anche perché era presto e le temperature ancora fresche. Il guidatore del mezzo sarebbe stato identificato con l'accusa di omicidio colposo, mentre proseguono le indagini per capire la dinamica di quanto accaduto, menrtre il mezzo cingolato è stato posto sotto sequestro.

Secondo il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, "si trattava di lavori abusivi, non erano autorizzati in alcun modo". Secondo quanto riferito, le autorità stanno ascoltando in queste ore i funzionari comunali per chiarire i contorni della vicenda e verificare la mancata autorizzazione degli interventi. L'amministrazione comunale ha espresso vicinanza e cordoglio ai familiari della vittima.

Anche la Cooperativa Bagnini di Cervia, in una nota, ha manifestato "tutto il suo cordoglio alla famiglia della vittima, per il tragico incidente avvenuto sulla spiaggia di Pinarella questa mattina", specificando di non avere alcun legame con le attività in corso al momento del dramma. "La Cooperativa – si legge nel comunicato – è totalmente estranea a questa vicenda e condanna fermamente qualsiasi episodio che possa mettere in pericolo l'incolumità delle persone", anche perché "non è chiaro per quale motivo questo operatore fosse sulla battigia con un mezzo meccanico. I lavori di spianamento della duna sono terminati da settimane. Ci chiediamo quindi, e vogliamo capire, perché una ruspa fosse sulla spiaggia il 24 maggio, a stagione già avviata e in un giorno di weekend quando i turisti raggiungono numerosi le nostre spiagge. A questo punto auspichiamo che le indagini facciamo al più presto chiarezza sui motivi della tragedia".