video suggerito

Dramma a Cervia, donna uccisa in spiaggia da un mezzo di pulizia: travolta mentre prendeva il sole Tragedia questa mattina a Pinarella di Cervia. Una donna è morta travolta da un mezzo che transitava lungo la spiaggia per le operazioni di pulizia dell’arenile. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

457 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Una donna è morta dopo essere stata travolta da un mezzo di pulizia dell’arenile.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era stesa sulla battigia a prendere il sole quando sarebbe stata travolta dal veicolo, che probabilmente stava facendo retromarcia. L'incidente è avvenuto all'altezza del bagno 70 intorno alle 11 di questa mattina, sabato 24 maggio.

La persona alla guida del mezzo di pulizia si è accorta subito di quanto accaduto ed è immediatamente scesa dal veicolo: sotto choc ha urlato per attirare l'attenzione del bagnino di salvataggio, poi si sarebbe allontanato. Sarebbero state diverse le persone presenti in spiaggia questa mattina che stavano approfittando del sabato di sole per una passeggiata al mare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sarebbe morta sul colpo dopo essere stata travolta dalla ruspa.

Poche al momento le informazioni sulla vittima: si tratterebbe di una donna tra i 40 e i 50 anni. Il corpo sarebbe irriconoscibile: sono attualmente in corso accertamenti per l'identificazione da parte della polizia, dei carabinieri, della Polizia Locale e della Guardia Costiera.