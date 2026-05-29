Alessandria, operaio investito e ucciso mentre è al lavoro sull’autostrada A21

All’uscita di Alessandria Ovest, in direzione Piacenza, un operaio stradale che stava lavorando a fianco della carreggiata è stato investito e ucciso da un’automobile.

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A21 Torino-Piacenza. All'uscita di Alessandria Ovest, in direzione Piacenza, un operaio stradale che stava lavorando a fianco della carreggiata è stato investito e ucciso da un'automobile.

Immediato l'intervento del personale infermieristico del 118 che stava tornando da Torino dopo aver partecipato ad un corso di formazione. Sul posto è intervenuta anche l'automedica di Alessandria. Malgrado le tempestive e prolungate manovre di rianimazione, l'operaio è deceduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche la Polizia stradale e lo Spresal, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Questa nuova tragedia si inserisce in un contesto nazionale in cui l'emergenza della sicurezza stradale e lavorativa continua a mostrare numeri drammatici. Secondo i dati provvisori dell'INAIL, il 2025 si è chiuso con un totale di 1.093 denunce di infortuni mortali (sostanzialmente stabili rispetto alle 1.090 del 2024), di cui 792 registrati direttamente in occasione di lavoro e 293 in itinere; stime parallele condotte dall'Osservatorio Indipendente di Bologna, che includono anche i lavoratori non assicurati o irregolari, portano il bilancio dell'anno passato a circa 1.450 vittime complessive. Per quanto riguarda i primi mesi del 2026, i dati ufficiali del primo trimestre evidenziano una leggera flessione (pari a circa il -6,8%), ma contano già 189 decessi tra gennaio e marzo. I comparti legati alle costruzioni, alla logistica e ai trasporti si confermano i settori più colpiti.