Eclissi solare in Ariete del 29 marzo 2025, gli effetti su tutti i segni zodiacali: l'io ritrova il suo valore Arriva l'eclissi di sole il 29 marzo nel segno dell'Ariete: un momento di riflessione sull'importanza di ciascuno, ma anche tanta introspezione che ci prepara alla rinascita. I segni più coinvolti da questa eclissi saranno i segni cardinali, ovvero Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno.

Il 29 marzo 2025, intorno a mezzogiorno, ci sarà l'eclissi di Sole nel segno dell'Ariete. Questa eclissi fa seguito all'eclissi di Luna avvenuta il 14 marzo 2025 nel segno della Vergine ed è l'ultima delle eclissi che vedremo, almeno per i prossimi 19 anni, coinvolgere i due segni zodiacali di Ariete e Bilancia.

Fin dall'antichità le eclissi sono considerate come un momento di grande introspezione, che spaventa ma che prepara alla rinascita. Gli astri di riferimento dei nostri antenati, la Luna e il Sole, che visti dalla Terra hanno la medesima grandezza, si oscurano temporaneamente per poi tornare a splendere. L'eclissi di Sole tra le due è la più potente soprattutto perché il Sole, simbolicamente parlando, è il pianeta dell'io, dell'ego, della ragione e della forza e il suo oscurarsi veniva vissuto come un momento di particolare intensità e timore.

I giorni dell'eclissi sono per tutti i segni particolarmente intensi, tant'è che si sconsiglia di prendere impegni troppo faticosi oppure di affrontare discussioni particolarmente delicate. Le nostre emozioni, i nostri sentimenti sono in subbuglio e per questo è minore la nostra lucidità. Ovviamente saranno coinvolti più di tutti da questa eclissi del 29 marzo tutti coloro che sono nati tra il 25 marzo e il 4 aprile. Queste persone vivranno l'eclissi di Sole praticamente congiunta al proprio Sole di nascita ed è a loro che verrà richiesta la maggiore attività consapevole di introspezione e di prepararsi al cambiamento, alla rivoluzione dell'io che avrà la sua massima espressione entro 12 mesi.

A livello sociale questa eclissi, insieme agli altri aspetti planetari contemporanei di questo periodo, sembra chiederci di prendere maggiore consapevolezza della forza del singolo, dei suoi diritti e della sua personalità. Non dimentichiamoci che proprio il giorno dopo dell'eclissi Nettuno, uno dei pianeti più potenti del cielo, farà il suo ingresso nel segno dell'Ariete.

I segni più coinvolti da questa eclissi saranno i segni cardinali, ovvero Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno che sono già stati particolarmente sollecitati dai pianeti retrogradi sia Cancro (Marte da gennaio) sia in Ariete (Venere e Mercurio).

Ariete

Questa eclissi ti coinvolge in prima persona chiedendoti di prendere maggiore consapevolezza della tua forza e di usarla, quindi per essere un vero leader, dimenticandoti la follia dell'improvvisazione passionale ma inconcludente. Hai bisogno di agire con maturità per farti sentire davvero.

Toro

Questa eclissi non ti coinvolge particolarmente, ma la malinconia amplificata di questo periodo sembrerà proprio impregnarti il cuore.

Gemelli

Questa eclissi sembra darti coraggio e ricordarti quanto le sfide siano soltanto il riscaldamento per le future conquiste. Un'eclissi di Sole nel tempo di Saturno contro serve proprio a farti capire quanto dentro di te ci siano già tutte le risposte.

Cancro

Questa eclissi di Sole ti darà particolare tensione e avrai la sensazione di non riuscire a gestirla con la consueta pace interiore. Sembra che l'universo ti stia togliendo la capacità empatica di andare in profondità a fronte invece di una maggiore audacia nel porti all'esterno. Devi solo trovare un equilibrio tra le due cose.

Leone

Nonostante l'eclissi di Sole sia un momento di tensione e malinconia, nel tuo caso la vivrai a favore e non farà che amplificare l'emotività già molto forte di questo periodo.

Vergine

Almeno questa eclissi di Sole sembra lasciarti in pace, cara Vergine! Approfitta però del momento di grande confusione emotiva da parte di tutti per ascoltare anche tu quello che ribolle nel tuo cuoricino.

Bilancia

Sei tu uno dei segni zodiacali più coinvolti da questa eclissi di Sole come anche da tanti altri aspetti planetari. Questo significa che probabilmente ci sono tante le cose sulle quali devi pensare e le opportunità per modificare e migliorare. Non preoccuparti se in questo momento ti senti assolutamente inadeguata, fa parte del percorso.

Scorpione

Questa eclissi non ti coinvolge personalmente anche se tu, per natura, ti senti molto affine al segno dell'Ariete e alla sua grande passione. Può essere un'occasione per andare ancora più in profondità di quelli che sono i tuoi bisogni emotivi, casomai non l'avessi fatto abbastanza.

Sagittario

Il Sagittario possiamo dire che addirittura godrà di questo momento di eclissi, soprattutto dopo i mesi particolarmente difficili e soprattutto prima dell'aprile che lo attende un po' nervosetto. Questo per dire che l'eclissi può essere per te un momento di grande maturità personale.

Capricorno

Questa eclissi sembra proprio arrivarti tra capo e collo quando già da tempo tutti gli altri pianeti ti stavano dando parecchio fastidio. Inutile innervosirsi ma piuttosto potrebbe essere consigliato abbassare le armi, le maschere, le ambizioni e rimettere in ordine le priorità emotive.

Acquario

Questa eclissi di Sole addirittura ti piace nonostante, diciamocelo, l'introspezione malinconica non sia il tuo forte. Però puoi sopportare qualche momento di tensione aggiuntivo e anzi, ti offre il volontario per placare gli animi.

Pesci

L'eclissi sono sempre un momento di grande turbamento ma anche di grande rivelazione e questa probabilmente lo sarà ancora di più, dato che Venere sta per tornare nel tuo segno zodiacale e dato che sei appena stato protagonista dell'eclissi di Luna. Insomma, sei nel mood!