È morto il papà di Giacomo Solinas, scomparso da Gonnesa 3 anni fa: “Chiedetevi cosa vivono questi genitori”

È morto Marco, il papà di Giacomo Solinas, scomparso dal 2023 da Gonnesa, in Sardegna. Aveva 72 anni. L’annuncio di Roberta Carassai, madre di Alessandro Venturelli: “Chiedetevi cosa sono costretti a vivere ogni giorno i genitori di una persona scomparsa”.

È morto a 72 anni Marco Solinas, papà di Giacomo, il 39enne sardo scomparso da casa a Gonnesa l'8 luglio del 2023 con il cellulare e la carta di identità. Da allora di lui si sono perse le tracce ma i suoi genitori hanno sempre tenuto alta l'attenzione sul caso. Il decesso si è verificato due giorni fa, come riporta la stampa locale.

A dare l'annuncio sui propri canali social è stata Roberta Carassai, la mamma di Alessandro Venturelli, anche lui scomparso da Sassuolo nel 2020. "Ieri ci ha lasciati il papà di Giacomo Solinas. Una notizia che mi addolora profondamente. A tutta la sua famiglia va il mio abbraccio più sincero e le mie più sentite condoglianze. Davanti a un dolore così grande, le parole sono sempre troppo poche. Vi sono vicina con il cuore", ha scritto Carassai aggiungendo: "Non fermatevi al modo, non fermatevi al perché. Andiamo oltre. Chiedetevi, piuttosto, cosa sono costretti a vivere ogni giorno i genitori di una persona scomparsa. Chiedetevi quale peso portano sulle spalle, quanta angoscia e quanta impotenza si possono accumulare negli anni. Nessuno può sapere fino in fondo cosa significhi convivere con un'assenza senza risposte. Quando un genitore arriva a non vedere più una via d'uscita, non fermiamoci al gesto. Fermiamoci al dolore che lo ha preceduto. Perché quel dolore, spesso, è iniziato il giorno della scomparsa del proprio figlio e non si è mai fermato".

Tra i commenti alla notizia anche quello di Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini, scomparso nell'ottobre 2024 ad Acqualagna: "Oggi sono distrutta, al solo pensiero della giornata che dovranno affrontare Giorgia e Lilly. Faremo di tutto per ritrovare Giacomo…mi mancano le parole oggi al solo pensiero per la famiglia", ha scritto.

Le famiglie dei tre scomparsi, insieme anche ai genitori di Michael Frison, 25enne scomparso nel luglio del 2024, hanno da tempo unite le proprie forze per tenere alta l'attenzione sui casi dei loro figli. L'ultima iniziativa – lanciata qualche settimana fa in occasione dell'arrivo dell'estate e raccontata a Fanpage.it – prevedeva la distribuzione di locandine con le foto dei ragazzi in varie lingue per diffondere le loro storie.

Giacomo Solinas è scomparso da casa l'8 luglio 2023 quando del 39enne di Gonnesa, nel Sud Sardegna, si sono perse le tracce. Sarebbe dovuto partire per andare a lavorare come stagionale in Costa Smeralda ma non ci è mai arrivato. Di certo si sa che si diresse verso le campagne dapprima in auto, lasciò in un punto zaino e borsone che aveva con sé, poi tornò a casa e uscì a piedi come dimostrano le riprese di alcune telecamere di videosorveglianza del paese. Non è mai stato ritrovato.