È morto il bimbo di 7 anni soccorso nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni che nella serata di ieri, domenica 20 luglio, è stato soccorso privo di sensi nella piscina di un acqua park a Gallipoli. Il piccolo è deceduto oggi, lunedì 21, dopo un breve ricovero.

Nella scorse ore era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sacro Cuore e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e oggi si sono ulteriormente aggravate fino alla morte.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il bambino, arrivato in vacanza con la famiglia da La Spezia, era in una piscina del parco acquatico a giocare. A quanto si apprende, sembra che stesse nuotando in una zona dove l'acqua è più alta.

Sarebbe quindi finito sott'acqua, per cause ancora in via di accertamento, e non sarebbe più riemerso, fino a quando, dopo diversi minuti, il padre lo avrebbe visto galleggiare. A riportarlo fuori dalla piscina, privo di sensi, erano stati i bagnini della struttura.

Sul posto erano state praticate manovre di rianimazione ed erano intervenuti anche i soccorritori del 118 che avevano trasferito il piccolo all'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli. Giunto al pronto soccorso in gravissime condizioni, era in coma e non rispondeva agli stimoli.

Ad incidere negativamente sulle sue condizioni sarebbe stata la lunga permanenza in acqua, il bambino avrebbe riportato gravissimi danni cerebrali.

Secondo alcune testimonianze, nessuno avrebbe visto in difficoltà il bimbo, che non avrebbe indossato i braccioli. Inoltre, nell'area non ci sono telecamere di sorveglianza, il che rende ancora più difficile ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Sull'accaduto la Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta al momento senza indagati per tentare di fare luce sulla tragedia e verificare eventuali responsabilità. Indaga la Polizia.

"A nome di tutta la Regione Liguria esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del bimbo di 7 anni, la cui famiglia è da anni residente alla Spezia, deceduto a Gallipoli dopo un gravissimo incidente in un parco acquatico. Ci stringiamo con commozione alla sua famiglia e ai suoi cari, colpiti da un dolore così immenso". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci dopo aver appreso la notizia.