Gallipoli, bimbo di 8 anni si tuffa in piscina ma non sa nuotare, è gravissimo

Immagine di repertorio

Una giornata di svago si è trasformata in dramma per una famiglia originaria di La Spezia in vacanza nel Salento. Un bambino di 8 anni ha rischiato di annegare e versa ora in gravi condizioni dopo essersi tuffato nella piscina principale del parco acquatico "Acquasplash", situato alle porte di Gallipoli.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe allontanato dai genitori senza che questi se ne accorgessero e, pur non sapendo nuotare, si sarebbe lanciato in acqua. Subito dopo il tuffo, ha mostrato segni evidenti di difficoltà, iniziando ad annaspare. L’intervento del personale di sorveglianza è stato immediato: i bagnini lo hanno soccorso e portato fuori dalla vasca, iniziando le manovre di rianimazione in attesa dei sanitari. Sul posto sono arrivati tempestivamente i medici del 118, che hanno proseguito le operazioni salvavita e stabilizzato il bambino.

Viste le condizioni critiche, il piccolo è stato trasferito d’urgenza con codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva e sotto costante osservazione. Nel frattempo, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli ha aperto un’indagine per fare luce sull’accaduto. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze, esaminando eventuali immagini di videosorveglianza e valutando possibili responsabilità, sia da parte della struttura sia in relazione alla sorveglianza dei minori.