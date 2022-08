È morta a 17 anni dopo una caduta da cavallo la giovanissima atleta Martina Berluti Non ce l’ha fatta la giovanissima atleta sarda Martina Berluti, considerata un astro nascente degli sport equestri. Ieri una brutta caduta da cavallo, poi un giorno di agonia e infine la morte.

A cura di Tommaso Coluzzi

La giovanissima atleta sarda Martina Berluti, considerata una "talentuosissima amazzone" e astro nascente degli sport equestri, è morta oggi pomeriggio dopo una giornata intera di agonia. Ieri era caduta da cavallo durante un allenamento ed era stata immediatamente trasportata all'ospedale di Sassari. Le condizioni erano sembrate gravissime fin da subito. Poi, oggi, la ragazza di appena diciassette anni è deceduta in ospedale.

L'incidente di ieri a Porto Torres è avvenuto durante il suo allenamento: il suo cavallo è scivolato e lei è caduta rimanendo gravemente ferita. Nonostante i soccorsi immediati e il trasferimento all'ospedale Santissima Annunciata di Sassari con l'elisoccorso, la diciassettenne – amazzone dell'Asd Endurance Team del Golfo di Porto Torres – non ce l'ha fatta.

A dare la notizia è stata la Fise – la Federazione italiana sport equestri – della Sardegna: "Lutto nel mondo equestre isolano – si legge in un post pubblicato su Facebook – muore a 17 anni Martina Berluti. È morta per una tragica fatalità mentre seguiva quella che era la sua passione sin da piccola, andare a cavallo. Martina Berluti, amazzone di soli 17 anni, protagonista nei campionati italiani di endurance, è morta in seguito a una caduta fortuita da cavallo".

"Una ragazzina sempre sorridente, solare, in gamba, che aveva iniziato da bambina con le gare sui pony e poi era arrivata sino ai campionati italiani", ricorda il tecnico di Endurance della Fise Sardegna Anna Teresa Vincentelli.

La giovissima atleta era anche molto talentuosa, come ricordano ancora nel post Facebook: "Aveva vinto due mesi fa la medaglia di bronzo agli ultimi Campionati Italiani Young rider della disciplina che si sono svolti a Pisa – San Rossore nella CEIYJ2* 120 km. Nel settembre 2021 invece aveva conquistato l'oro, in sella a Vendetta Tremenda, sulla distanza di 100 km nella CEIYJ1* ai campionati italiani che si sono disputati al Country Resort di Arborea".