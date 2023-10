Duplice omicidio a Vignola, uccide la madre e il fratello a coltellate dopo una lite: fermato Duplice omicidio a Vignola, nel Modenese: un uomo ha ucciso a coltellate la mamma e il fratello al culmine di una lite nella loro abitazione di via Torino. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Dramma familiare a Vignola, nel Modenese, dove un uomo ha ucciso a coltellate il fratello e la madre al culmine di una lite. I due fratelli pare avessero rispettivamente 66 e 67 anni.

A scoprire i due cadaveri all'interno di un'abitazione in via Torino sono stati i carabinieri accorsi sul posto dopo che i vicini di casa avevano dato l'allarme, intorno alle 21.30, riferendo di aver sentito urla compatibili con una pesante discussione.

L'autore del duplice omicidio sarebbe già stato individuato. L'uomo è stato portato via dal luogo del delitto in ambulanza con i carabinieri al seguito ed si troverebbe al momento ricoverato in ospedale: avrebbe provato a togliersi la vita dopo il delitto.

In aggiornamento.