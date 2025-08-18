Due turisti muoiono annegati lo stesso giorno alle Bahamas: entrambi erano passeggeri di due crociere

Nello stesso giorno due persone sono morte annegate mentre si trovavano in un resort privato alle Bahamas: entrambi erano passeggeri di due crociere ma i due incidenti non sarebbero correlati tra di loro.

Due persone sono morte annegate mentre si trovavano in un resort privato alle Bahamas. Entrambi erano passeggeri di due crociere ma i due incidenti non sarebbero correlati tra di loro. Stando alle prime informazioni, le tragedie sono avvenute dopo che i passeggeri erano stati lasciati a Celebration Key, un'isola privata dove da neanche un mese è stato inaugurato un nuovo resort.

Una delle due vittime, ovvero un uomo di 79 anni, stava facendo snorkeling quando è stato colto da un momento di difficoltà ed è andato sott'acqua. Se ne è accorto il bagnino che lo ha portato a riva e gli ha praticato il massaggio cardiaco. Purtroppo per il 79enne non c'è stato più nulla da fare: i medici giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

Nello stesso giorno invece una donna di 74 anni è stata trovata priva di sensi in una piscina. Sarà disposta l'autopsia in questo caso per determinare le cause del decesso. Sono in corso tutti gli altri accertamemti della Royal Bahamas Police Force. Entrambi i passeggeri provenivano da porti della Florida, dove ha sede la Carnival.

L'azienda in una dichiarazione ai media locali ha dichiarato: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti agli ospiti e alle loro famiglie e il nostro Care Team sta fornendo assistenza". E ancora: "Siamo addolorati per la perdita dei nostri ospiti. Abbiamo bagnini e personale medico qualificati che rispondono tempestivamente".