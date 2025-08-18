Attualità
video suggerito
video suggerito

Due turisti muoiono annegati lo stesso giorno alle Bahamas: entrambi erano passeggeri di due crociere

Nello stesso giorno due persone sono morte annegate mentre si trovavano in un resort privato alle Bahamas: entrambi erano passeggeri di due crociere ma i due incidenti non sarebbero correlati tra di loro.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Giorgia Venturini
1 CONDIVISIONI
Immagine

Due persone sono morte annegate mentre si trovavano in un resort privato alle Bahamas. Entrambi erano passeggeri di due crociere ma i due incidenti non sarebbero correlati tra di loro. Stando alle prime informazioni, le tragedie sono avvenute dopo che i passeggeri erano stati lasciati a Celebration Key, un'isola privata dove da neanche un mese è stato inaugurato un nuovo resort.

Una delle due vittime, ovvero un uomo di 79 anni, stava facendo snorkeling quando è stato colto da un momento di difficoltà ed è andato sott'acqua. Se ne è accorto il bagnino che lo ha portato a riva e gli ha praticato il massaggio cardiaco. Purtroppo per il 79enne non c'è stato più nulla da fare: i medici giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

Nello stesso giorno invece una donna di 74 anni è stata trovata priva di sensi in una piscina. Sarà disposta l'autopsia in questo caso per determinare le cause del decesso. Sono in corso tutti gli altri accertamemti della Royal Bahamas Police Force. Entrambi i passeggeri provenivano da porti della Florida, dove ha sede la Carnival.

Leggi anche
Due aerei si scontrano sulla pista dell'aeroporto di Manchester, l'ala di un velivolo si rompe

L'azienda in una dichiarazione ai media locali ha dichiarato: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti agli ospiti e alle loro famiglie e il nostro Care Team sta fornendo assistenza". E ancora: "Siamo addolorati per la perdita dei nostri ospiti. Abbiamo bagnini e personale medico qualificati che rispondono tempestivamente".

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra in
ucraina
Trump: "In Ucraina non serve tregua. Puntiamo a trilaterale con Putin". Zelensky: "Sono pronto"
Quali sono le condizioni poste da Putin e accettate da Trump per la fine della guerra in Ucraina
Qual è la posizione dell'Europa sull'Ucraina dopo l'incontro tra Trump e Putin in Alaska
La lettera di Melania Trump consegnata a Putin in Alaska: parla dei bambini ucraini rapiti da Mosca
La cronaca dell'incontro in Alaska a Ferragosto tra Trump e Putin
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views