"Due ragazzi mi hanno violentata dopo la serata in un locale", la denuncia della 16enne di Civitanova Una giovanissima di Sant'Elpidio (Macerata) ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale dopo aver trascorso la serata con due giovani, sembra suoi conoscenti, di una decina di anni più grandi di lei, in un locale di Civitanova Marche.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una ragazzina di 16 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale dopo aver trascorso la serata in un locale sul lungomare di Civitanova Marche dopo essere stata in compagnia di due uomini, di circa dieci anni più grandi di lei. I fatti – su cui indaga la polizia – sarebbero avvenuti nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 luglio.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto fatta dai giornali locali, la 16enne di Sant'Elpidio aveva trascorso qualche ora a bere alcolici in un locale con gli altri due ragazzi, entrambi stranieri, di sua conoscenza. Una volta usciti, questi ultimi avrebbero condotto la giovanissima in una casa appartenente a un loro conoscente, che al momento risulterebbe estraneo ai fatti.. Lì sarebbe avvenuta lo stupro.

Gli inquirenti stanno ora lavorando con il massimo riserbo per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e soprattutto per determinare le responsabilità dei due uomini coinvolti. Al momento della denuncia presentata in ospedale, è scattato il codice rosa, il protocollo sanitario per le vittime di violenza sessuale, che prevede l’attivazione di un percorso di supporto specifico.

Sempre a Civitanova Marche nella giornata di ieri è avvenuto un altro fatto di cronaca che ha avuto come protagonista un minorenne: un 13enne che ha chiamato la polizia e fa arrestare il padre violento. Gli agenti della Volante del Commissariato di Polizia del comune in provincia di Macerata hanno trovato il ragazzino in strada, in evidente stato di choc e in lacrime, che aveva indicato l'abitazione dove il genitore avrebbe continuato ad aggredire la madre, una 42enne di origini albanesi.