Sale sul tetto di un treno merci dopo la serata in discoteca con gli amici, muore 19enne Edoardo Mangano È salito sul tetto di un treno merci fermo nella stazione di Verona e ha urtato per sbaglio i cavi elettrici. Il 19enne Edoardo Mangano è morto sul colpo dopo una serata in discoteca con alcuni amici. L'allarme è stato lanciato dai familiari che non lo avevano visto rientrare a casa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

È salito sul tetto di un treno merci a Verona ed è morto folgorato dopo aver toccato i fili elettrici. Il corpo di Edoardo Mangano, 19 anni, è stato ritrovato dagli agenti della Questura di Verona sui binari della stazione di Porta Vescovo. L'allarme è stato lanciato dai genitori del 19enne, preoccupati perché il figlio non era rientrato a casa dopo una serata in discoteca con alcuni amici.

La dinamica dei fatti è ora da accertare. Gli agenti della Questura di Verona hanno dato il via alle ricerche subito dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto dei familiari. Secondo le prime ricostruzioni, Mangano era uscito nella notte insieme ad alcuni amici per trascorrere del tempo in discoteca. Una volta uscito dal locale, situato poco lontano dalla stazione, avrebbe scavalcato la recinzione della ferrovia, salendo sul tetto di uno dei treni fermi sui binari. In questo modo, il 19enne avrebbe toccato i fili della linea elettrica e la scarica lo ha purtroppo ucciso sul colpo.

La Polizia di Stato ha dato ora il via alle indagini su disposizione della Procura della Repubblica che valuterà l'eventuale apertura di un fascicolo di indagine. Non è al momento chiaro se il 19enne fosse uscito dal locale in compagnia degli amici o se, al momento dell'incidente, fosse completamente solo. Le dinamiche dei fatti saranno accertate soltanto con ulteriori accertamenti da parte delle autorità che al momento sono al lavoro sul caso.

Al vaglio delle forze dell'ordine anche le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, alla ricerca di dettagli che possano spiegare la morte del 19enne e descrivere gli attimi prima del decesso, quando si è arrampicato sul tetto di un treno e ha urtato per sbaglio i fili elettrici. L'impatto, come già noto, non gli ha purtroppo lasciato scampo e il giovane è probabilmente morto sul colpo.