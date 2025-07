Due poliziotti in moto travolti da un’auto in sorpasso: muore Matteo Petti, grave la compagna che era con lui

Il poliziotto Matteo Petti, 59 anni, è la vittima di un grave incidente nel Comune di Calenzano (Firenze): era in sella alla sua moto con la compagna quando sono stati travolti da un’auto in sorpasso.

Un incidente all’altezza della località Pontenuovo nel Comune di Calenzano (Firenze) è costato la vita al poliziotto Matteo Petti di 59 anni. Tutto è accaduto la domenica pomeriggio verso le 17 quando l'uomo viaggiava con la compagna di 56 anni sulla sua moto sulla Sp 8 direttrice Barberinese. Qui c'è stato un violento impatto con un'auto, una Panda.

Stando alla prima ricostruzione della dinamica, la Panda avrebbe tentato un sorpasso in curva invadendo l'altra corsia proprio mentre la moto stava arrivando. L'impatto è stato violentissimo. Subito è scattato l'allarme ma purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare: la vittima è il poliziotto Matteo Petti, 59 anni, sostituto commissario e responsabile dell’ufficio espulsioni aveva lavorato anche nella sezione narcotici della squadra mobile di via Zara a Firenze. Sul posto è arrivato in poco tempo anche il questore Fausto Lamparelli.

La donna, anche lei una poliziotta, è stata trasportata in gravi condizioni in elisoccorso a Careggi: si trova ancora in prognosi riservata. Illeso invece il conducente dell'auto che è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato positivo con 0.87. Le indagini sull'incidente sono ora affidate ai carabinieri di Calenzano e coordinate dalla procura di Prato, per competenza territoriale.

Il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani ha espresso le sue condoglianze: "La Sp8, su cui ha competenza la Città Metropolitana è un’arteria strategica per Calenzano e per i nostri cittadini, ma lo è anche a livello sovracomunale perché frequentemente utilizzata in occasione delle chiusure del tratto autostradale dell’A1, sia quelle programmate che quelle adottate in caso di emergenze sull’autostrada. Ieri questo incidente mortale, due mesi fa un altro grave sinistro sempre nello stesso tratto. Sappiamo che uno dei problemi maggiori della strada è l’eccessiva velocità di percorrenza: bisognerà capire quali siano le misure più adeguate a giudizio degli enti preposti per contrastare questo fenomeno. Esprimo la mia vicinanza ai familiari della vittima e un pensiero alla persona ferita. Un ringraziamento sentito alle forze dell’ordine che ieri sono intervenute, in particolare alla nostra Polizia locale che ha fornito supporto nei rilievi".