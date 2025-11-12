Due fratelli fermati a Catania con uno zaino pieno di droga: traditi dall’odore di marijuana

A Catania, nel quartiere Cibali, due fratelli di 20 e 23 anni sono stati arrestati con uno zaino pieno di marijuana, cocaina e hashish. Disposta la custodia in carcere.

Quello che avrebbe dovuto essere un normale controllo di polizia nel quartiere Cibali di Catania si è trasformato in un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di due giovani fratelli della città etnea di 20 e 23 anni. I due sono stati fermati a bordo della loro auto, all’interno della quale gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto uno zaino colmo di sostanze stupefacenti di vario tipo, già suddivise in dosi pronte per lo spaccio.

Secondo quanto ricostruito, la vettura dei fratelli ha attirato l’attenzione di una pattuglia impegnata in attività di controllo sul territorio. Gli agenti, insospettiti dal comportamento dei giovani, hanno deciso di seguirli. Accortisi della presenza della polizia, i due avrebbero iniziato a voltarsi ripetutamente, comportamento che ha spinto gli agenti a intimare l’alt e a procedere con una verifica più approfondita.

Appena abbassato il finestrino, un intenso odore di marijuana ha confermato i sospetti. Durante la perquisizione, nascosto sotto il sedile del passeggero, è stato trovato lo zaino incriminato: all’interno, 95 bustine di marijuana per un totale di 720 grammi, 27 involucri di cocaina per circa 27 grammi complessivi, oltre a piccole quantità di hashish, cera e olio di hashish.

L’intero quantitativo di droga è stato posto sotto sequestro. I due fratelli sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.