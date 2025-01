Drammatico schianto tra bus e auto: un morto e venti feriti nel Bolognese

video suggerito

A cura di Antonio Palma

L'incidente stradale sulla Persicetana a Tavernelle d'Emilia

Incidente stradale mortale nelle scorse ore nel Bolognese quando un autobus si è scontrato con una vettura sulla Persicetana a Tavernelle d'Emilia, frazione del comune di Calderara di Reno, nell’hinterland di Bologna. Lo schianto frontale ha causato un morto e una ventina di feriti fortunatamente nessuno in gravi condizioni.

La tragedia si è consumata nella prima serata di ieri, mercoledì 8 gennaio, in un tratto rettilineo della strada provinciale. Per motivi ancora tutti da chiarire, una piccola utilitaria, una vecchia Fiat Panda, si è scontrata frontalmente con una corriera che faceva servizio di linea tra i paesi del Bolognese. Un impatto devastante che ha spinto la vettura fuori strada. La Panda infatti ha sbandato finendo la sua corsa parzialmente fuori strada in una cunetta laterale.

L’allarme è partito poco prima delle 19 con una chiamata di emergenza che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. L’arrivo tempestivo sul posto del personale medico del 118 con diverse ambulanze, però, purtroppo non ha potuto fare nulla per salvare la vittima. Soccorsi invece gli altri coinvolti rimasti feriti, tutti passeggeri dell’autobus. Una ventina in tutto tra cui la maggior parte solo con ferite lievi o contusioni guaribili in pochi giorni.

Solo due le persone trasportate in ospedale con ferite di media gravità e ricoverate all’ospedale Maggiore di Bologna ma anche le loro condizioni non sono preoccupanti. Tra di loro una passeggera dell’autobus che era nei primi posti della corriera ed è stata sbalzata verso il vetro dopo l’impatto. Stavo tornando da lavoro, mi ero appisolata sul primo sedile davanti, dietro al conducente, e sono letteralmente volata sul vetro della cabina del guidatore” ha raccontato, rivelando: “Probabilmente ho il naso rotto, la faccia gonfia e dolore alla schiena e al collo”.

Sul luogo dell’accaduto anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, e i carabinieri a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica del sinistro stradale. Per consentire i soccorsi medici e i rilievi del caso, la strada è rimasta chiusa a lungo con forte impatto sulla viabilità locale.