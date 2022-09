Dramma nell’azienda vinicola, operaio cade nel silos e muore: grave collega che lo ha soccorso L’operaio deceduto e il collega infatti stavano eseguendo dei lavori di manutenzione su un silos vuoto in una azienda vinicola di Verona.

A cura di Antonio Palma

Tragedia sul lavoro questa mattina in una azienda vinicola del Veronese. Un operaio è morto cadendo all’interno di un silos della Cantina, probabilmente dopo aver inalato i vapori ed aver perso i sensi. Nello stesso incidente è rimasto gravemente ferito il collega che era con lui e avrebbe cercato di salvarlo, rimanendo a sua volta vittima di una caduta.

Il dramma si è consumato in pochi attimi nella mattinata di oggi, venerdì 2 settembre, nei locali dell’azienda Cantine Pasqua in località San Felice Extra, nel comune di Verona. L’incidente mortale sul lavoro sarebbe avvenuto intorno alle 11.30 mentre i due operai erano impegnati in alcuni lavori su uno dei silos.

L’operaio deceduto e il collega infatti stavano eseguendo dei lavori di manutenzione su un silos vuoto. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, la vittima avrebbe inavvertitamente inalato dei vapori e avrebbe perso i sensi repentinamente cadendo all'interno della cisterna.

Leggi anche Livorno, bimbo di 3 anni cade in acqua e muore nella piscina dei nonni

La scena è stata notata subito dal collega che è intervenuto immediatamente nel tentativo di salvarlo ma purtroppo anche lui è stato vittima di un incidente. L’uomo sarebbe corso nel tentativo di soccorrere il collega, salendo rapidamente le scale esterne per arrivare in vetta al silos ma ha perso l'equilibrio, battendo violentemente la testa a terra.

L'operaio rimasto ferito è stato trasportato d’urgenza all'Ospedale di Borgo Trento con l’elicottero di soccorso del Suem 118 ed è stato ricoverato in gravi condizioni. Inutili invece i soccorsi per l'uomo caduto nel silos che è deceduto sul posto. Sul luogo della tragedia gli operatori sanitari sono intervenuti anche con un'ambulanza e l'auto medica assieme ai Vigili del fuoco. Per i rilievi accorsi pii anche i Carabinieri di Verona e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera