Dramma in vacanza, bimba muore cadendo dal balcone dell’hotel: “Era tra le braccia del padre”

A cura di Susanna Picone

Una bambina di poco più di un anno è morta mentre si trovava con la famiglia in Egitto. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe precipitata dal balcone dell’hotel in cui si trovava con i genitori. La dinamica dell’accaduto è ancora tutta da chiarire ma secondo le prime informazioni pare che la piccola sia caduta mentre era tra le braccia del padre. La vittima è una bambina italiana di Pianella, in Abruzzo. Aveva 13 mesi. Tutto sarebbe accaduto mentre la famiglia si trovava in vacanza a Sharm el-Sheikh. Padre e figlia, a quanto emerso, si trovavano su un balcone della struttura, in un resort.

A riportare la drammatica notizia è il quotidiano Il Centro che scrive che i familiari della piccola si sono attivati dall’Italia e sono partiti per l’Egitto per raggiungere i genitori della bimba e occuparsi di tutte le pratiche necessarie. Il drammatico incidente in Egitto risale a due giorni fa: a Pianella si è sperato fino all’ultimo per la piccola, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. La bimba sarebbe morta sul colpo precipitando dal balcone.

Il sindaco di Pianella Sandro Marinelli ha espresso solidarietà a nome di tutta la cittadinanza e spiegato che la famiglia colpita dalla tragedia è "stimata e benvoluta da tutti e attorno alla quale si stringerà l’intera comunità, non appena faranno rientro in Italia". Indagini sono in corso da parte delle autorità egiziane. Il rientro della famiglia e della salma in Italia dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, a conclusione di tutte le procedure burocratiche.

