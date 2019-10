Dramma nella mattinata di ieri, domenica 27 ottobre, a Venezia. Una turista americana ha perso la vita in un incidente la cui dinamica è ancora da chiarire con esattezza. La vittima è una sessantanovenne statunitense, che si trovava da alcuni giorni in vacanza a Venezia insieme al marito e alcuni amici. Aveva programmato una visita alle isole della laguna quando si è consumato il dramma. La donna è caduta in laguna a Murano perdendo la vita intorno alle 12 di domenica. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno ancora raccogliendo testimonianze in merito all'incidente, e la magistratura veneziana in giornata valuterà se disporre l’autopsia sul corpo della donna. Il dramma si è consumato nella fase di attracco del motoscafo della Linea Verde, alla fermata di Navagero.

La dinamica dell’incidente: forse la turista stroncata da un arresto cardiaco – A quanto ricostruito finora, la turista era in piedi ed era pronta per sbarcare, quando probabilmente ha avuto un malore finendo in acqua. Il comandante dell'imbarcazione si è immediatamente tuffato e ha portato a riva la donna dandole i primi soccorsi fino all'arrivo del 118. Il personale sanitario intervenuto sul posto ha poi tentato di salvare la sessantanovenne, ma ogni sforzo è stato inutile. La signora è morta poco dopo, forse per un arresto cardiaco. Assieme agli operatori del 118 sono intervenuti i carabinieri della stazione di Murano e quelli del nucleo natanti, arrivati sul posto per svolgere gli accertamenti del caso. La drammatica scena è avvenuta davanti a molte persone, dato che si tratta di un punto trafficato, dove transitano contemporaneamente mezzi privati e pubblici, soprattutto nelle giornate festive.