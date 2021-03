Tragedia oggi pomeriggio lungo le strade piemontesi, a Pinerolo, dove un operaio cantoniere è morto e un altro è rimasto ferito in maniera grave a causa di un tragico incidente durante il quale sono stati investiti da un camion dei rifiuti in transito. Il dramma si è consumato intornia alle 14 lungo la strada Provinciale 129 nel territorio del comune di Pinerolo, nella Città metropolitana di Torino. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, gli operai erano al lavoro in strada quando un mezzo compattatore di rifiuti della locale società che si occupa della raccolta dei rifiuti è piombato improvvisamente sul gruppo e ha travolto le due vittime.

I due operai erano scesi dal loro mezzo di lavoro e stavano posizionando della cartellonistica e segnali stradali in via Buriasco quando è avvenuta la tragedia. Uno dei due è morto sul colpo: si tratta del 45enne Rino Riceli originario di Torre Pellice. Ferito gravemente il collega, il 57enne Massimiliano Ferrero di San Secondo di Pinerolo. Quest’ultimo è stato soccorso dai sanitari del 118 e immediatamente trasportato in ospedale dove le sue condizioni sono considerate molto gravi. Vista la gravità dell’incidente la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto anche l’elisoccorso che ha provveduto a trasporto dell’uomo al Cto di Torino.

Sul luogo dell’accaduto oltre alle ambulanze anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Sul posto anche i dirigenti del settore Viabilità della Città metropolitana di Torino, per la quale gli operai stavano lavorando, e i colleghi dei cantonieri coinvolti. “È l’ennesima tragedia che colpisce i nostri uomini impegnati sul territorio, siamo tutti sconvolti e vicini alle loro famiglie" ha il vicesindaco metropolitano Marco Marocco, anche lui giunto sul luogo dell’incidente. "La sindaca metropolitana Chiara Appendino, il consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco e tutti i consiglieri metropolitani seguono in collegamento costante e hanno espresso il loro profondo cordoglio" fanno sapere dalla Città metropolitana di Torino.