in foto: Ponte d’Augusto a Narni (Wikipedia).

Si è lanciata dal famoso Ponte d'Augusto a Narni, in provincia di Terni, e per le non c'è stato nulla da fare. Una donna di 38 anni, originaria di Amelia, è morta sul colpo dopo essersi gettata nel vuoto facendo un volo di circa 30 metri. Lascia il marito e una figlia di 8 anni. Il suo cadavere è stato trovato intorno alle 07.30 di oggi, lunedì 28 ottobre, quando la zona era piena di traffico e di gente. Ignote sono al momento le cause che hanno indotto la donna a compiere questo gesto, ma pare che fosse in cura da qualche mese per problemi di natura psicologica. Stando a quanto riporta la stampa locale, una passante ha visto la 38enne fermare l'auto e scavalcare velocemente il guardrail del ponte per poi lasciarsi cadere nella vegetazione sottostante.

È scattato subito l'allarme e sul posto si sono precipitati i vigili urbani narnesi, i carabinieri della compagnia di Amelia con i militari della stazione di Narni, i vigili del fuoco di Terni e il 118. Ma i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il cadavere della donna sarà posto a disposizione dell'autorità giudiziaria per le indagini del caso anche se le ipotesi portano tutte al suicidio volontario. Sul posto si sono precipitati anche anche il compagno della 38enne, i parenti più stretti e gli amici. È questo il secondo suicidio nel giro di 10 mesi nella zona. L'ultimo in ordine di tempo era stato quello di una commerciante di Narni Scalo, che si era sempre lanciata dal ponte d'Augusto nel giorno di Santo Stefano. Pertanto, si sta pensando ad installare nuove protezioni per evitarne l’accesso e ulteriori tragedie.