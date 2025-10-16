Dottoressa sale sul treno dopo il turno e si addormenta: viene derubata nel viaggio di ritorno a casa

Una dottoressa a fine turno in ospedale è salita sul treno Firenze-Livorno per tornare a casa e si è addormentata: è stata derubata, un ladro le ha rubato lo zaino.

Dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro, una dottoressa a fine turno è salita sul treno per tornare a casa ma si è addormentata. Qui purtroppo è stata derubata dello zaino, il ladro ha approfittato del fatto che la donna stava riposando. Il furto è avvenuto sul treno regionale Firenze-Livorno: la donna stava rientrando nella sua città dopo ore e ore di lavoro nell'ospedale del capoluogo toscano.

Stando alle prime informazioni, dentro allo zaino c'erano i suoi effetti personali e i documenti. La dottoressa si sarebbe accorta del furto solamente al suo risveglio, ma ormai era troppo tardi perché del ladro non c'era più traccia. La donna non ha potuto far altro che sporgere denuncia alle forze dell'ordine che sono impegnate a identificare l'uomo.

Un altro medico è stato derubato da almeno 150mila euro la notte di Capodanno di quest'anno. Tutto è avvenuto in un appartamento al quartiere Flaminio a Roma quando i proprietari erano via per la notte di San Silvestro, fra il 31 dicembre 2024 e il primo gennaio 2025. L'allarme è stato lanciato quando, al suo rientro, ha trovato la casa svaligiata. E sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti. I ladri avevano portato via orecchini, collane in oro e diamanti e otto orologi di lusso come Rolex, per un totale di circa 150mila euro.