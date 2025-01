video suggerito

Maxi furto in casa di un medico al Flaminio a Capodanno: rubati 150mila euro di gioielli e orologi Orologi di lusso e gioielli preziosi per un totale di 150mila euro: questo il bottino con cui dei ladri sono scappati da casa di un medico al Flaminio. La triste scoperta dopo aver passato fuori un paio di giorni per il Capodanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha trascorso un paio di giorni fuori città per il Capodanno. Al suo ritorno ha trovato casa a soqquadro: gioielli e orologi non c'erano più. Un maxifurto da almeno 150mila euro quello avvenuto al Flaminio nell'appartamento di un medico mentre era via per la notte di San Silvestro, fra il 31 dicembre 2024 e il 2 gennaio 2025. L'allarme è stato lanciato quando, al suo rientro, ha trovato la casa svaligiata. E sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti.

Il maxifurto e il bottino da 150mila euro

Una casa svaligiata e la perdita di tanti gioielli preziosi e orologi: questo è quanto si è trovato davanti agli occhi il medico una volta rientrato a casa, nel quartiere Flaminio, dopo aver trascorso il Capodanno fuori Roma. Orecchini, collane in oro e diamanti e otto orologi di lusso come Rolex e Tudor il lauto bottino, per un totale di circa 150mila euro.

Il maxi furto al Flaminio: cosa è successo

Una volta arrivati gli agenti della polizia sono scattati immediatamente i controlli. Secondo quanto emerso nel corso del sopralluogo di poliziotti del commissariato e della Scientifica, i criminali sarebbero riusciti ad entrare nell'appartamento passando per un ponteggio installato per alcuni lavori di ristrutturazione del palazzo. È per questa ragione che gli inquirenti sono convinti che fossero a conoscenza dell'edificio e degli accessi. Nel frattempo continuano le indagini per risalire all'identità dei ladri: al vaglio degli agenti del commissariato di Villa Glori, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei residenti della zona.

Leggi anche Dipendente di una gioielleria ruba e nasconde in casa oltre 140mila euro di oggetti preziosi: arrestata

Le indagini in corso: "Non si escludono furti simili"

Secondo quanto emerso dalle indagini, non è escluso che la banda che ha derubato il medico di gioielli e orologi di lusso per 150mila euro possa aver effettuato dei furti simili anche in altre abitazioni e appartamenti. Secondo chi indaga, infatti, non si tratterebbe di criminali improvvisati, ma di una vera e propria banda specializzata.